Maybach modell még nem esett át olyan átfogó modellfrissítésen, mint a most bemutatott, és holnaptól számos európai piacon megrendelhető Maybach S-osztály esetében. Ez persze érthető, hiszen az alapját adó S-osztály szintén jelentős mértékben megújult idén, az alkatrészeknek kevesebb mint a fele maradt változatlan.

Húsz százalékkal nagyobb, megvilágított szegélyű hűtőmaszk, világító Maybach felirat és emblémák, rózsaarany betétek a fényszórókban, Maybach-logókból összeállított, krómozott légbeömlő-rostélyok a lökhárítókban, a külső tükör helyett a küszöbbe integrált talajmegvilágító lámpa: a Maybach tervezői szó szerint a legapróbb részletekre is ügyeltek a modellfrissítés során.

A kovácsolt keréktárcsa agyát díszítő csillag természetesen mindig jó irányban áll, a hátsó ajtók gombnyomásra nyílnak és záródnak (mondjuk ez opció), a hátsó középkonzolon két speciális tartó rögzíti menet közben is biztonságosan az ezüstözött poharakat, amelyekbe a könyöklő alatti hűtőben temperált pezsgőt tölthetik az utasok.

Az anyagválasztás ezen a szinten az átlagember számára ismeretlen szintű igényességgel zajlik, mostantól pedig a vegánokra is gondoltak: bőrmentes belső térrel is rendelhető a Maybach S-osztály. Ez az Artico szintetikus bőr és a részben újrahasznosított poliészterből és természetes vászonanyagból készített textilkárpit kombinációját kínálja, a kötelező szegés és steppelés innen sem hiányozhat.

A hangulatvilágítást 199 darab fénykibocsátó diódára bízták, ezek színpalettáján az autó exkluzív színpárosításaival harmonizáló tónusok is megtalálhatók. A fények és a klímaberendezés hangvezérléssel is szabályozhatók.

Maybach nem létezhet V12-es motor nélkül, de az S680 csak egyes piacokon kapja meg ezt a klasszikus, 612 lóerős erőforrást – a károsanyag-kibocsátási korlátozás nagy úr.

Másutt, így Európában is, mild hibrid V8-as dolgozik ebben a csúcsmodellben. A csúcsteljesítmény 635 lóerő, a tükörsima járás érdekében két kiegyensúlyozó tengely fut a motorban. Szintén mild hibrid az S 580 erőforrása, a villanymotor támogatásával 560 lóerő áll a vezető rendelkezésére.

Végezetül ott a plug-in hibrid, a Mercedes‑Maybach S 580 e with EQ Hybrid Technology, amely továbbfejlesztett V6-os benzinmotorral és nagy teljesítményű villanymotorral biztosít a korábbi motorgenerációnál 75 lóerővel nagyobb (azaz immár 585 LE) csúcsteljesítményt. A tisztán elektromos hatótávolság 100 kilométer körül alakul.

Az intelligens vezérlésű légrugózás a közelben lévő Mercedesekkel kommunikálva (Car-to-X) előre tájékozódik az útviszonyokról és a nyomvonalról, így proaktívan a várható körülményekhez igazítja a beállításait.

Fontos újdonságként említi a Mercedes a negyedik generációs MBUX infotainment rendszert, amely a közös üvegpanel alá rendezett, hatalmas kijelzőket olyan speciális részletekkel emelkedik fel a Maybach által megkövetelt szintre, mint a rózsaarany háttérvilágítás, illetve a műszerek között elhelyezett, aranyszínű Maybach-embléma.

Hátul két 13,1 colos kijelzőt és hozzájuk két érintőképernyős kontrollert kap a vásárló, a videotelefonálást beépített kamerák teszik lehetővé.

A virtuális asszisztens sem maradhatott távol. Ez, ahogy a mezei S-osztályokban, itt is két mesterséges intelligenciát (Google és Microsoft) alkalmaz párhuzamosan, így árnyaltabban tud reagálni a kérésekre.

A Maybach nem igazán ad el szériaállapotú autót, jóformán az összes ügyfél erősen testre szabott kivitelben rendeli meg autóját. Itt olyan lehetőségek állnak rendelkezésre, mint több mint 150 karosszériaszín és 400 fölötti belső színharmónia. Ha ez sem elég, a cég előveszi a Maybach 105 éves történetének karosszériaszíneit tartalmazó katalógust, az exkluzív bőropciókat felvonultató portfóliót, és persze ha így sem felel meg a kedves vevőnek, jöhetnek a teljesen egyedi megoldások.

Ha Maybachnál szokatlan is, a japán luxusautóknál magától értetődő – sőt, előnyben részesített – a szövetkárpitozás: