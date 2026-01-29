Több mint ötven százalékban megújult a W223 kódjelű Mercedes-Benz S-osztály, a zászlóshajó hetedik nemzedéke. Ez mindegy 2700 vadonatúj fejlesztésű, illetve átdolgozott komponenst jelent.

A külső innovációk között említhető a 20%-kal nagyobbra méretezett, felárért akár kivilágítható kivitelben is rendelhető hűtőmaszk, vagy az ikercsillag-fénygrafikás, új Digital Light fényszórók. Ha már világítás: a zárófény is csillagmintázatú, továbbá új opció a küszöbökbe beépített projektor, amely a gyártó nevét vetíti a talajra.

Az MB.OS operációs rendszer új generációja jelentős mértékben támaszkodik a felhőre, ahonnan online kapcsolaton keresztül tölti le a frissítéseket, míg a szolgáltatások terén egyszerre több mesterséges intelligenciát is igénybe vesz, így nem csak több irányból képes megközelíteni egy kérdést, míg a digitális asszisztens állítólag érzelmeket is ki tud fejezni – ez mondjuk eléggé ijesztően hangzik.

Az autonóm vezetés terén is vannak előrelépések, a külvilágot 10 kamera, 5 radar és 12 ultrahangos érzékelő figyeli, az autó nem csak támogatja a vezetőt, de adott esetben tehermentesíti is őt egyes feladatok alól. A parkolókamera jópofa funkciója a keréktárcsák meghúzásának elkerülését segítő optikai támogatás.

Alapfelszerelés az MBUX Superscreen: a műszeregység és az utas előtti kijelző egyaránt 12,3 colos, a központi érintőképernyő 14,4 colos; az utóbbi kettő közös üvegpanel alatt húzódik, míg a vezetőtájékoztató monitor szabadon álló kialakítást kapott

.

Hátul dupla kijelző és kiemelhető távvezérlők várják a digitális szórakozásra vágyókat.

A letölthető applikációk sora hosszú, vannak irodai / munkahelyi alkalmazások, videokonferencia appok (ezekhez a már ismert fedélzeti kamera biztosítja a képet), de van digitális titkár is, amely mesterséges intelligencia segítségével készíti el a meeting jegyzőkönyvét, vagy alakítja írásos üzenetté a diktálást, majd ha szeretnénk, önállóan továbbítja is a jegyzeteket a címzettnek.

A Mercedes átdolgozta az S-osztály beltéri anyagait és kezelőszerveit – ez utóbbiakra különösen büszke a cég, mivel a felhasználói visszajelzéseket felhasználva visszahozták a mechanikus kapcsolókat, görgőket.

Új kényelmi funkció a fűthető biztonsági öv, a szellőzőrostélyok digitálisan szabályozhatók, a légszűrő az egészen apró szemcséket is felfogja, míg az audiorendszer támogatja a Dolby Atmos térbeli hangzást.

A hajtáslánc-palettát hat- és nyolchengeres belső égésű motorokból, valamint plug-in hibridek alkotják.

Az S 580 4MATIC új V8-as motorját (/537 LE, 750 Nm) mild hibrid rendszer támogatja, míg az S 450 és S 500 modellekben sorhatos belső égésű motorok kapnak helyet. PHEV-ből kettőt (S 580e, S 450e) kapunk, ahogy dízelből is (S 350d, S 450d); utóbbiakat elsőként szerelik elektromosan fűthető katalizátorral.

A mid hibridek 48V-os elektromos hálózata nagy teljesítményű, 17 kW-os indítógenerátorral biztosít zökkenőmentes start-stop funkciót, valamint erőteljes fékenergia-visszanyerést.

Opciós újdonság a futóműben a minden keréknél külön szabályozott rugózás és csillapítás, amely az oldaldőlést és a bólintást / ágaskodást is megelőzi. Sőt, oldalról érkező ütközést észlelve megemeli a karosszériát, így a küszöb minél magasabbra kerül, hatékonyan hozzájárulva az ütközési energia felemésztéséhez.

Felár nélkül jár a hátsókerék-kormányzás, amely alapértelmezésben 4,5 fokban, de kérésre akár 10 fokban tudja elfordítani a hátsó kerekeket. Az eredmény: akár 10,8 méteren megfordul a hatalmas autó.

Alább videón, mozgásban csodálhatod meg a megújult S-osztályt: