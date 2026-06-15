A baleset a Kacsóh Pongrác út és a Rákospatak utca kereszteződésénél történt. A jármű eddig tisztázatlan körülmények között került a patakba, de mire a tűzoltók kiérkeztek, már senki nem volt az autóban és a környékén sem.

A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik daru segítségével emelték ki a Mercedest W210 E-osztályt a mederből. A műszaki mentés idejére a környéken forgalomkorlátozás volt.

A kárpit nem fogja megköszönni a vizet, az tuti. Még ha a kasztnit sikerül is rendbe rakni, az utastérben a víz olyan károkat okozhatott, amit talán csak a teljes csere és felújítás oldhat meg. Arról nem beszélve, hogy elektronikus eszközökben is zárlatot okozhatott a víz.

A W210 az 1990-es évek egyik legismertebb és legmeghatározóbb felső-középkategóriás modellje volt. 1995 és 2002 között gyártották, és sokak számára ez az autó testesítette meg a klasszikus Mercedes-értékeket: tartósság, kényelem és időtálló elegancia.

A modell 1995-ös bemutatásakor igazi szenzációnak számított: a Mercedes addig megszokott, konzervatív formavilágát egy merész, négy, ovális fényszórós orrkialakítás váltotta fel. A dizájnt kezdetben sok kritika érte, de hamarosan ez lett az E-osztály egyik védjegye. Az E320-as modell szíve 3,2 literes, soros hathengeres benzinmotor, amely 220 lóerőt teljesít.

Néhány éve egy Suzuki is itt kötött ki: