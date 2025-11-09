A gyűjtők és Mercedes-rajongók most biztosan izgalomba jönnek, hiszen egy olyan modellt talált egy régi autók megmentésére, felvásárlására szakosodott hazai cég, amely még azelőtt elkészült, hogy az adott típust hivatalosan bemutatták volna – legalábbis ezt állítja az Oldtimer Automobil Kft.

A fotókon látható, WDB2100551J000015-ös alvázszámú Mercedes-Benz E320 (W210) az 1995 júniusi, hivatalos bemutató előtt 7 hónappal készült. Ez volt a 15. legyártott W210-es, amely kimondottan a Mercedes gyár részére készült, tesztautóként funkcionálhatott másfél évig.

A Tourmaline zöld metál (269U) fényezésű Elegance felszereltségű autó bézs szövet belsővel készült – a fotók alapján az utastér igen jó állapotnak örvend. A “pápaszemes” E-osztályt 1996-ban helyezték forgalomba Magyarországon, számlálója pedig 197 970 futott kilométert mutat.

A Merci Pilismaróton ácsorgott évek óta a gazban, egy elhagyatott mezőgazdasági telephely mögött. Tulajdonosa egészségügyi probléma miatt kénytelen volt letenni az autót, azonban megválni nem szeretett volna tőle, legalábbis eddig – olvasható a bejegyzésben.

Mercedes-Benz E320 W210 A W210 az 1990-es évek egyik legismertebb és legmeghatározóbb felső-középkategóriás modellje volt. 1995 és 2002 között gyártották, és sokak számára ez az autó testesítette meg a klasszikus Mercedes-értékeket: tartósság, kényelem és időtálló elegancia. A modell 1995-ös bemutatásakor igazi szenzációnak számított: a Mercedes addig megszokott, konzervatív formavilágát egy merész, négy, ovális fényszórós orrkialakítás váltotta fel. A dizájnt kezdetben sok kritika érte, de hamarosan ez lett az E-osztály egyik védjegye. Az E320-as modell szíve 3,2 literes, soros hathengeres benzinmotor, amely 220 lóerőt teljesít.

Szerencsére a tulajdonos egészségügyi állapota javult, ellenben a Mercedesé erősen romlott, ugyanis 2017-ben támasztották le, azóta nem mozdult: fényezése bemohásodott, sárvédőkön megjelent a rozsda, pár helyen kilukadt a karosszéria. A fékek összerohadtak, a tankban lévő benzin megromlott, a rágcsálók is beköltöztek a motortér szigeteléseibe.

“A kerekek felfújása után az elektronika által fogságba ejtett automata váltó kiszabadítása következett. Motorindító sprayjel sikerült egy pár másodpercre beindítani a hathengeres motort, ennek köszönhetően pedig a váltó is kiengedett.”

Ezek után az összerohadt fékek következtek, amit egy flakon WD40 elég hamar meg is oldott. Végül sikerült trélerre rakni a verdát és elgurultak vele egy mosóba. A 31 éves autóra teljes felújítás vár és keresnek neki egy új gazdát.

