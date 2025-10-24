Egy oldtimerek felkutatására szakosodott hazai cég nemrég igazi ritkaságra bukkant egy pilisi településen. Az 1971-es Porsche 914 Targa 2007 óta porosodott egy családi ház garázsában.

A 914-es volt a Porsche első “népautója”, amelyet egy középen elhelyezett 1,7 literes, 79 lóerős, léghűtéses bokszermotor hajtott 5 sebességes váltóval, hátsókerék-hajtással. A kipattintható tetőt a csomagtartóba lehet helyezni, így megvan a nyitott tetős életérzés, amely jellemzi a targákat.

A kanárisárga autó első tulajdonosa egy 1943-as születésű hölgy volt, aki 1971-98 között használta a Porschét. Utána még egy német úr vásárolta meg, aki 1998-2001 között vezette, majd az autót kivonták a forgalomból.

Jelenlegi tulajdonosa, akitől az Oldtimer Automobil Kft. megvásárolta a 914-est, 2007-es esküvőjén használta utoljára az autót, majd garázsba tette. Hosszú évekig tervben volt a restaurálás, de soha nem jött el az ideje.

A 914-esek 1,7, 1,8, valamint 2,0 literes motorokkal gördültek le a gyártósorról, 1969 és 1976 között összesen 118 978 darab. Az autó a Volkswagen és a Porsche közös projektje volt: előbbi négyhengeres, utóbbi hathengeres bokszermotorral kínálta ugyanazt a csinos, kompakt sportautót.

