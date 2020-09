Olvass tovább

1995-től 1999-ig összesen három évet szántak arra, hogy vérbeli hot roddá faragják ezt a középfarmotoros, hátsókerék-hajtású sportkocsit, a legfontosabb változást így mindenképpen a „szívműtét” jelentette: egy 1998-as Porsche 993-as motorját kapta meg. Ennek köszönhetően a teljesítménye megnégyszereződött, 110-ről 402-re emelkedett a lóerők száma.

Esztétikailag csakugyan megújult a 914-es, és itt nem csak az Adria-kék fényezésre gondolunk. A nagyobb motor miatt az első lökhárítóhoz és az autó hátsó részéhez is hozzányúltak, hogy nagyobb legyen az olajhűtés beömlő nyílása és a duplacsöves kipufogónak is jusson. A 16 colos, fekete Fuchs felnik jól harmonizálnak a küszöbbel, de a kék alapszínhez is passzol.

Az utastérbe pillantva egy pár, perforált bőrrel borított König sportülés, szürke szőnyegkárpitozás, egy Momo prototípus kormánykerék, valamint új műszercsoport fogad minket; utóbbi révén a pontos idő mellett az olajnyomásról és az akkumulátor feszültségéről is kaphatunk információkat.

Nem nyúzták agyon az elmúlt 25 évben ezt a Porsche 914/6-ost, bevallása szerint a tulajdonos ennyi idő alatt valamivel több mint 8000 kilométert tett az órába a 111 ezerből. A kaliforniai Sonomában az eredeti erőforrással és a Porsche által kibocsátott eredetiségi tanúsítvánnyal árulják.