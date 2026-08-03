A napokban döbbenetes közúti baleset borzolta a kedélyeket Ausztráliában: egy személyautó szó szerint berobbant egy busz utasterébe.

Az eset múlt szerdán történt Brisbane-ben, egy Toyota Yaris egy útszigeten megugorva emelkedett a levegőbe, és pont egy arra haladó helyi tömegközlekedési járat közepében landolt orral előre.

A rendőrségi helyszínelés és nyomozás alapján a balesetet egy SsangYong okozta, melynek vezetője a kereszteződés előtt hirtelen akart sávot váltani – a Yaris női vezetője az SUV elkerülésére rántotta félre a kormányt, a Toyota ekkor pattant meg a az elválasztó padkáján.

A 45 éves éves hölgy a „landolást” követően sokkot kapott, illetve könnyebb lábsérülést szenvedett, kórházba szállították, a 66 éves buszsofőrnek nem esett baja. Ami még jobb hír, hogy a busz éppen a garázsmenetben volt, azaz nem szállított utasokat – belegondolni is borzalmas, mi lett volna, ha az utastér épp tömve van.

A balesetet előidéző SsangYong vezetőjét, egy szintén 66 éves férfit 690 ausztrál dolláros (153 ezer Ft) bírsággal és 3 büntetőponttal „jutalmazták” a felelőtlen manőverért.