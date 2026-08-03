A legtöbb magyar életének része lett a palackvisszaváltás azóta, hogy gyakorlatilag minden italcsomagolás betétdíja 50 forint lett. Ilyen visszaváltó pontok azonban nem csak az üzletek mellett, mögött, illetve adott esetben az üzletekben találhatóak. Közel 90 darab mobil palackvisszaváltó is járja az országot, melyekkel manuálisan gyűjtik a csomagolásokat a kistelepüléseken, vendéglátóegységekben, kisboltokban és alkalmi rendezvényeken.

A rendszer mögött álló ReturMobil azonban már nem csak itthon van jelen. Máltán idén márciusban átadtak egy 6 járműből flottát, ahol házhoz rendelhetik az autókat az idősek, valamint a mozgásukban korlátozottak vagy egyéb fogyatékossággal élő máltai lakosok. A szigetországban ezen a nyáron a szolgáltatás keretein belül visszagyűjtött palackok mennyisége már meghaladta az 1 millió darabot.

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Ezen a héten pedig Lengyelországban indult el az első ReturMobil a begyűjtési körútjára. A cég ezzel megtette a kezdő lépéseket a valódi nemzetközi áttörés felé, állításuk szerint már több országból felfigyeltek tevékenységükre.

Az Európai Uniós szabályozás 2029-ig az alumínium és PET italcsomagolásoknál 90 százalékos visszagyűjtési elvárást támaszt a tagországok felé. A ReturMobil szerint a rögzített automata-hálózatok kiépítése után a gyűjtési mutatók jellemzően 80-85 százalék körül megrekedhetnek. Ezt a kritikus, hiányzó 5-10 százalékot próbálja megcélozni az autós megoldás.