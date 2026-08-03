A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus árverési felületén időről időre olyan járművek bukkannak fel, amelyek mellett nehéz szó nélkül elmenni. A kínálat nem klasszikus használtautó-kereskedés: a járműveket lefoglalt vagyontárgyként értékesítik, az állapotukról általában csak rövid leírás és néhány fénykép áll rendelkezésre, jótállás pedig nincs.

A NAV által megadott minimális ajánlat rendszerint a becsérték fele, de ez nem azt jelenti, hogy ennyiért biztosan el is vihető az autó. Ha több érdeklődő licitál, az ár gyorsan emelkedhet. A korábbi NAV-árveréseknél is akadtak hiányzó kulcsok, ismeretlen helyen lévő okmányok, lemerült akkumulátorok és nem indítható járművek, ezért a személyes megtekintés erősen ajánlott.

Az augusztus elején meghirdetett tételekből kiválasztottuk a legérdekesebbeket.

Mercedes-AMG GLE 43 Coupé ‒ ötmilliós viseltes luxusgép

A 2021 körüli, ötmilliós ársávban mozgó Mercedesek esetén legfeljebb utólag felragasztott, kamu AMG-márkajelet kaphatunk, itt viszont egy egész Mercedes-AMG GLE Coupéért innen indulhat a licit. A romantika azonban nagyjából addig tart, amíg az ember el nem olvassa az adatlap apró betűs részét.

A NAV 10 millió forintra becsülte a szürke szabadidő-autót, a minimális ajánlat ennek megfelelően 5 millió forint. Az aukció 2026. augusztus 24-én reggel kezdődik, és augusztus 27-én este zárul, a lelakott luxusgépért pedig egészen Debrecenig kell menni.

10 fotó

A leírás szerint az akkumulátor lemerült, sérült a motorháztető és az első lökhárító, valamint a szélvédő feletti karosszériarész. A fényezés több helyen karcos, a gumik kopottak, az utastér pedig elhanyagolt. Ennél is fontosabb, hogy a forgalmi engedélyről, a törzskönyvről és a rendszámtáblákról nincs információ az árverési adatlapon.

A GLE 43 Coupé háromliteres, két turbófeltöltős V6-os motorral készült, a későbbi változatok teljesítménye 390 lóerő körül alakult. A hazai hirdetések között a használható, 2017–2018 körüli példányokat nagyjából 13 millió forint környékén kínálják, vagyis papíron maradhat mozgástér a javításokra. Csakhogy egy AMG-nél a karosszériajavítás, a gumiabroncsok, a fékrendszer és az elektronikai hibák összege könnyedén hét számjegyű lehet.

BMW 325d Coupé – kétmillió alatt bajor életérzés

A mezőny leginkább használható autónak tűnő darabja egy E92-es BMW 325d Coupé. Nem hibátlan, nem olcsó filléres projekt, de legalább érvényes műszaki vizsgával és viszonylag részletes állapotleírással kerül kalapács alá.

A becsérték 3,5 millió forint, a minimumlicit 1,75 millió. Az árverés szeptember 7. és 10. között zajlik, és ezért az autóért Nyíregyházára kell elzarándokolni. A forgalmi engedélyt, a törzskönyvet és a rendszámokat leadták a hatóságnál, a jármű forgalomból történő kivonása folyamatban van.

A NAV szűkszavú leírása szerint a BMW műszaki állapota megfelelő, a vizsgája 2027 júniusáig érvényes. A bal hátsó lámpa törött, a szélvédő repedt, a fényezés kopott és több helyen karcos. Ezek kellemetlen, de legalább látható és nagyjából kalkulálható hibák.

A modellfrissítés utáni 325d egyik fő vonzereje a háromliteres, soros hathengeres dízelmotor, amely 204 lóerős változatban is készült. A kupé formája ma is elegáns, a hátsókerék-hajtás és a sorhatos motor pedig olyan kombináció, amely egyre ritkább az új autók között.

A hasonló korú 325d-k kínálati ára a hazai piacon hárommillió forint környékéről indul, de ennél a típusnál a futásteljesítmény, az automata váltó állapota, a részecskeszűrő, a turbófeltöltő és a befecskendezőrendszer döntheti el, hogy jó vétel vagy pénznyelő lesz belőle.

IFA W50 LA/Z – öreg nehézfiú fillérekért

A lista végére maradt az a jármű, amely egy ideig mozgásban tartotta az országot, de ma már inkább a nosztalgiafaktor miatt érdekes vétel.

Klasszikus, dinnyehordó, zöld IFA W50 LA/Z teherautóval állunk szemben. A becsérték egymillió, a minimális ajánlat 500 ezer forint. Az aukció csak szeptember 17-én indul, és szeptember 20-án zárul; az IFA Tataházán tekinthető meg.

Az árverési adatlap szokatlanul szűkszavú. Nem közöl gyártási évet, futásteljesítményt, műszaki állapotot vagy részletes információt az okmányokról. A fényképek alapján egy összkerékhajtású, billenőplatós, mezőgazdasági munkára kialakított W50-ről van szó.

Az IFA W50 sorozatgyártása 1965-ben kezdődött. A típusjelzés W betűje Werdau városára, az 50-es szám pedig az öttonnás teherbírási osztályra utalt. A teherautó különböző változatai 95, 110, majd 125 lóerős dízelmotorokkal készültek, és számos összkerekes kivitel is létezett. Magyarországon évtizedeken át a mezőgazdaság, az építőipar és a közúti áruszállítás egyik meghatározó gépe volt.

Félmillió forintért egy működőképes W50 kifejezetten érdekes lehetne, de az adatlap alapján még azt sem lehet biztosan tudni, hogy jelenleg indítható-e. Igazi kalandokat rejtő kihívás ez, de csak szakértőknek és fanatikusoknak, de a legjobb, ha a vevő mindkét kategóriába beletartozik.