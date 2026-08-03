Rendes üzemben 2000 MW teljesítménnyel dübörög a paksi atomerőmű, így még a leginkább energiaigényes napokon is van elég áram mindenre Magyarországon. A 2026-os nyár második nagy hőhulláma, valamint az ehhez társuló szárazság azonban gyakorlatilag teljesen kiiktatta a legnagyobb hazai energiatermelőt, melyet teljes egészében csak áramimporttal tudunk pótolni. Ez sem egyszerű azonban, ugyanis a szomszédos országok is nyögik azokat a hatásokat, melyek bennünket is érintenek.

Ezek fényében nem csoda, hogy az ország vezetése spórolásra, illetve a fogyasztás átütemezésére kér mindenkit. De mi a helyzet a villanyautósokkal, ők mennyire terhelik meg a recsegő-ropogó infrastruktúrát? Számolgassunk!

A (majdnem) legrosszabb eshetőség

…matekjával kezdünk. Ez a kalkuláció egyszerű, néhány alapértéket kell tisztáznunk:

a villanyautók számát,

a fogyasztásukat,

és azt, hogy mennyit mennek velük.

Az elsőnél egy becsült értékkel számolunk. A KSH 2024-es és 2025-ös adatai szerint 60 211, illetve 86 372 elektromos üzemű jármű volt Magyarországon. Ha ezt a növekedést vesszük alapul az idei évre, akkor cikkünk megjelenése magasságában kb. 100 ezerre tehető a magyar villanyautós flotta. Fogyasztásuk meghatározása már kicsit nehezebb, kalkulációnkban 17 kWh/100 km-rel fogunk számolni ‒ értelemszerűen vannak takarékosabb és ennél többet fogyasztó járművek is.

A megtett távolságra is egyszerű a képlet: számos statisztika igazolja, hogy az európai autósok napi 30-35 kilométert autóznak. Ebből mi a felső határt vesszük figyelembe.

Néhány alapművelet elvégzése után ki is jön, hogy

a magyar villanyautósok 595 MWh energiát használnak el egy nap.

Ez annyi, mintha az atomerőmű négy blokkjából egy csak az ő igényeiket elégítené ki 1 óra 6 percen át ‒ rendes üzemben. Paks a leállítása előtt azonban már csak 229 MW-ot termelt, így a képlet szerint bő 2,5 óráig dolgozott csak a villanyautók töltésén a napi 24-ből.

De…

A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy a villanyautót használók egy része nincs teljesen rászorulva a magyar villamoshálózatra. Egyre többen vannak, akik saját otthonukban napelemes, energiatárolós megoldást használnak, mellyel egyebek mellett a töltést is olcsóbban megoldják. A valós szám emiatt kevesebb lehet 595 MWh-nál.

Mennyire pörgetik az itthon népszerű elektromos autók az ország villanyóráját?

Ehhez a gyűjtéshez két dolgot vettünk alapul: az elmúlt évek új villanyautó-eladásait, kiválasztva a legnépszerűbb modelleket. Latba vettük emellett saját utcaképi tapasztalatainkat is, ugyanis vannak villanyautók, melyekből szemmel láthatóan több szaladgál, miután használtan behozták őket az országba. Galériánkban mutatjuk is, hogy ezek mennyit fogyasztanak ‒ a valós értékek a felhasználói tapasztalatokat összegző Spritmonitorról származnak:

19 fotó

És melyek a legjobban fogyasztó villanyautók? Táblázatunkban mutatjuk, szintén valós felhasználói adatok alapján:

1. Peugeot iOn 13,8 kWh/100 km 2. Mitsubishi i-MiEV 14,4 kWh/100 km 3. Dacia Spring 14,4 kWh/100 km 4. Citroën Saxo 14,6 kWh/100 km 5. Hyundai IONIQ 14,6 kWh/100 km 6. Citroën C-Zero 14,7 kWh/100 km 7. Volkswagen Up! 14,8 kWh/100 km 8. Škoda Citigo 15,3 kWh/100 km 9. Smart Fortwo 15,3 kWh/100 km 10. Volkswagen Golf 15,7 kWh/100 km

A toplista tagjai egyetlen üzenetet közvetítenek, gyártótól és életkortól függetlenül (igen, rád gondolunk, Citroën Saxo): a valódi környezettudatosságot a kis méretű, könnyű építésű, visszafogott teljesítményű autók hozzák el, ezeknél már a gyártás során sokkal alacsonyabb a szén-dioxid-kibocsátásuk, és életciklusok során is kevesebbet kérnek mindenből, mint a két tonna feletti villanymotoros masztodonok.