Még július 22-én történt nem éppen hétköznapi baleset Zuglóban, de csak most számolt be róla az önkormányzati rendészet. Az Ungvár utca és a Csáktornya park kereszteződésében két autó ütközött össze, a balesetet okozó járművet egy 13 éves gyerek vezette. Mellette egy még fiatalabb utas ült.

A helyszínre érkezett önkormányzati rendszészek a könnyebben sérült személynek elsősegélyt nyújtottak, miközben egy másik egység megkezdte a helyszínről elszaladt gyermekek felkutatását. Rövid időn belül megtalálták és visszakísérték őket.

Szerencsére nem történt nagyobb szerencsétlenség vagy tragédia, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.