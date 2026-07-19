Összeütközött egy villamos és egy személykocsi Budapesten, a Szent Gellért téren a Szabadság híd lábánál – közölte vasárnap honlapján a katasztrófavédelem. Azt írták, a villamoson mintegy ötvenen utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autó vezetőjéhez mentő érkezett.

A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók és a közlekedési társaság szakemberei vonultak.

Az ütközés miatt a 47-es és a 49-es villamos terelve közlekedett, és ideiglenesen nem érintette a Szent Gellért tér–Műegyetem és a Deák Ferenc tér közötti megállókat. A BKK az M4-es metrót, a 9-es autóbuszt és a 72-es trolibuszt ajánlotta alternatívaként.