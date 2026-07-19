Villamosbaleset történt vasárnap kora hajnalban Budapest IX. kerületében. A Könyves Kálmán körúton, a Mester utcai megállónál két, kocsiszínbe tartó szerelvény ütközött.

A BKV tájékoztatása szerint éjjel fél egy körül az 56-os vonalról érkező, 2288-as pályaszámú CAF villamos hátulról nekiütközött az előtte haladó, 2037-es pályaszámú Combinónak. Utóbbi az 1-es villamos vonaláról tartott vissza a kocsiszínbe.

A Combinón az ütközés idején még két utas tartózkodott, de egyikük sem sérült meg. A CAF vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították.

A helyszínelés befejezése után a CAF saját erejéből eljutott a közeli, ferencvárosi kocsiszínbe. A megrongálódott Combinót el kellett szállítani a helyszínről, amivel hajnali fél négy körül végeztek. Ezután a villamospályát ismét megnyitották, így a vasárnap reggeli közlekedés már a menetrend szerint indulhatott el.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a helyszíni szemlét követően szabálysértési eljárást indított. Azt egyelőre nem közölték, hogy pontosan miért ütközött neki a CAF az előtte haladó villamosnak.