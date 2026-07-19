Az 58-as kilométernél a helyszínelés idejére a forgalmat megállították, a hatóságok a 61-es kilométernél a külső sávba terelik a forgalmat. A dugóba ragadt járműveket a balesetnél elengedték a Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávján. A torlódás több kilométer hosszú a főváros felé.

Torlódik a forgalom az M1-es autópálya Lébény és a Győr közötti szakaszán is a főváros felé. Ott egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött, a 133-as kilométernél a belső és a külső sávot lezárták, a forgalom a leállósávban halad. Ott a torlódás meghaladja a 7 kilométert.

A balesetek körülményeiről és az esetleges sérültekről egyelőre sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem nem közölt további részleteket. A tatabányai ütközés az M1-es bővítése miatt kialakított terelésben történt: ezen a szakaszon a Budapest felé haladó járművek egy része ideiglenesen a szemközti pálya egyik leválasztott sávját használja. Arra ugyanakkor nincs bizonyíték, hogy a munkaterület vagy a forgalmi rend okozta volna a karambolt.