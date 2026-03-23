LeBron James a világ jelenleg legismertebb kosárlabdázója nemrég vette át legújabb luxusautóját, egy teljesen egyedi Mercedes-Maybach S 680 limuzint, amelyet a gyártó csak így jellemez: „a tökéletes Maybach”. Az biztos, hogy minden részletében tükrözi a kosaras ízlését.

A Los Angeles Lakers sztárja a Manufaktur to Measure segítségével konfigurálta az autót, gyakorlatilag lökhárítótól lökhárítóig. Ő választotta ki a fényezést, a belső tér hangulatát, még a varrás színét is, és persze az extrákat.

Királyi verda

A végeredmény egy elefántcsont fényezésű limuzin lett, amelyet sötétkék belső tér egészít ki. Bent Nappa bőr és Alcantara dominál, és szinte mindenhol feltűnik LeBron ikonikus koronás logója.

A Mercedes kommunikációja szerint: ha „King James” áll neki Maybachot tervezni, a végeredmény garantáltan tökéletes lesz. Ez persze ízlés kérdése is – az elefántcsont szín például aligha azoknak szól, akik szeretnének észrevétlenek maradni.

LeBron viszont 206 centiméter magas, és pontosan tudja, hogy úgysem tud elbújni a rajongók elől. Az ő életében a reflektorfény alapállapot.

A most bemutatott példány csak az egyik a kettő, LeBron által konfigurált Maybach közül. A fotókon szereplőt már átvette, a másikat a gyártó ígérete szerint később szállítják le. A Mercedes szerint ezzel a projekttel a személyre szabhatóság új szintre lépett a Maybachnál.

300 ezer dollár körüli luxus

A Maybach S 680 alapára 250 ezer dollár körül van, de egy ilyen szintű egyedi konfigurációval könnyen 300 ezer dollár (bő 100 millió forint) közelébe kúszik az ár. És ezért nemcsak luxust kap a vevő, hanem komoly teljesítményt is.

Miközben az autóipar egyre inkább a kisebb motorok és a villamosítás felé halad, a Maybach S 680 még mindig egy 6,0 literes V12-est használ.

teljesítmény: 621 lóerő

nyomaték: 900 Nm

váltó: 9 fokozatú 9G-Tronic automata

hajtás: 4MATIC összkerékhajtás

A 0–100 km/h gyorsulás mindössze 4,5 másodperc, a végsebességet pedig elektronikusan 250 km/h-ban korlátozzák.

Így néz ki a Mercedes-Maybach S 680 alapváltozata:

A számok alapján akár sportautónak is elmenne, de a Maybach igazi terepe a hátsó ülés. A dönthető executive fotelek fűtéssel, szellőztetéssel és masszázsfunkcióval várják az utasokat. Kérdés, hogy LeBron inkább hátradől majd, vagy maga ül a volán mögé?

Az új Maybach nem egyedül áll majd LeBron garázsában, ahol Ferrarik, Rolls-Royce-ok, egy Porsche 918 Spyder és egy Lamborghini Aventador is helyet kap. Legalábbis amiről a nyilvánosságnak is tudomása van.