Amikor egy szuperprémium márka a cég filozófiájának és tudásának legmagasabb szintű megtestesítéseként beszél egy típusáról, tudhatjuk, meddig hajlandók elmenni az ügyfelek igényeinek kielégítésében. Mert mindig lehetnek egyedi kívánságok, és nincs olyan elvárás, amit megfelelő mennyiségű pénzzel ne lehetne megvalósítani – ha nem az egyik autógyártónál, majd egy másiknál.

A Mercedes-Maybach V12 Edition viszont nem egyedi megrendelésre készült, hanem ötven darabos szériaként – ez nem hangzik soknak, de nem átlagos, sorozatgyártású modellről van szó, hanem egy rendkívüli igényességgel, jelentős részben kézzel összeszerelt technológiai műalkotásról. Ebből a szempontból a Maybach akár nagyvonalúnak is tekinthető, hogy félszáz ügyfelével hajlandó megosztani a V12 Edition varázsát.

A kiindulási pont értelemszerűen a 621 lóerős, 6,0 literes V12-es motor, amely 4.5 mp alatt gyorsítja 0-ról 100 km/órára az 5,47 méteres, 3,4 tonnás császári hintót. A V12 nem új keletű koncepció a Maybach történetében, már az 1930-as években ilyenekkel szerelték autóikat, méghozzá az ügyfelek legnagyobb megelégedésére.

Az új Mercedes‑Maybach V12 Edition tehát egy közel százéves hagyomány előtt tiszteleg, alapja pedig a „majdnem hiánytalanul felszerelt” Mercedes‑Maybach S 680. Motoros mozgatású hátsó oldalajtók, aktív útzaj-kioltás, aktív felfüggesztés, öt OLED képernyő – hosszasan sorolhatnánk, hogy mi mindent ad a márka alapkivitelű csúcsmodellje, a tervezők azonban most arra koncentráltak, hogy mit nem.

A Mercedes‑Maybach V12 Edition a márka jellegzetes kéttónusú fényezését kapta, de a szokásosnál is igényesebb kivitelben: míg egy mezei Maybach fényezésére nem fordítanak többet öt munkanapnál, a V12 Edition kétszer ennyi idő alatt kapja meg a színeit.

Az orron és a C-oszlopon látható emblémát a Maybach Zeppelin DS 8 orrdísze előtt tisztelgő 12-es szám egészíti ki. Ezt teljes egészében 24 karátos aranyból készítik el; peremét finom gravírozással tizenkét szakaszra osztják, míg a lapot V alakú bemetszések díszítik.

A belső térben steppelt nyeregbarna tetőkárpit, kézzel készített fa kormánykerék, különleges hímzések teremtik meg a hangulatot, a hátsó középkonzol intarziás dekorációja viszont csak aranyszínű, nem valódi nemesfém (pffff); elkészítése ezzel együtt is hét munkanapot vesz igénybe az elkészítése.

Alább egy rövid videót nézhetsz meg ezeknek a dekorelemeknek az elkészítéséről:

A szériára utaló gravírozás díszíti az ezüstözött Robbe & Berking pezsgős poharakat, a csomagtartó padlójának színe az utastérével harmonizál, az egyedi kivitelű kulcsokat exkluzív dobozkában adják át a tulajdonosnak.

A Mercedes-Maybach V12 Edition csak bizonyos piacokon lesz elérhető, gyártása és átadása már idén ősszel elkezdődik.

