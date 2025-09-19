A német tuningcég ismét nem hazudtolta meg magát: legújabb projektjük egy Mercedes-Benz G-osztályból faragott túlzás, amelyből szerencsére csak egyetlen példány készült.

A Mansory P820 Linea D’Arabo névre keresztelt modell már első pillantásra sokkoló. A sötétbarna fényezését arany árnyalatú, arab írásjeleket idéző minták díszítik, ami csak fokozza a feltűnést. A karosszérián szinte alig maradt gyári elem: új lökhárítót kapott hat függőleges nappali menetfénnyel, módosított hűtőrácsot hatalmas Mansory-logóval, átalakított fényszórókat, valamint egyedi motorháztetőt.

A tetőre hat kiegészítő fényszóró került, a sárvédők szélesítést kaptak, a bronzszínű felnik pedig szinte kilógnak a kasztni alól. Oldalról a Rolls-Royce-okat idéző, hátrafelé nyíló ajtók folytatják a bulit, hátul pedig új diffúzor, extra hátsó lámpák és egyedi pótkerék-borítás látható. A látványt egy tetőspoiler teszi teljessé.

Az utastér sem kevésbé hivalkodó: fekete és barna bőr váltakozik a műszerfalon, az üléseken és az ajtópaneleken, amelyeket fényes betétek egészítenek ki – ugyanolyan mintázattal, mint amilyen a karosszérián is látható.

A teljesítmény sem maradt érintetlen

A P820 csomag új turbófeltöltőket, sportkipufogót, módosított szívórendszert és frissített motorvezérlést tartalmaz, aminek köszönhetően a 4,0 literes V8-as biturbó motor immár 820 lóerőt és 1000 Nm nyomatékot ad le.

Végük a kérdés már csak az, neked tetszik ez az autó?

