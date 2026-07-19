Előzetesen tudni lehet, hogy a 2026-os Forma-1-es autók szenvedni fognak a Belga Nagydíj helyszínén. A 7 kilométeres Spa-Francorchamps versenypálya nagy része padlógázos, ám az idei versenygépekkel a padlógáz sem jelent mindig maximális gyorsulást a gyorsan elfogyó elektromos energia miatt.

Az már a szabadedzések után látszott, hogy egyes helyeken 50 km/órával lassabbak a 2026-os F1-es autók, mint a tavalyiak, és az is egyértelművé vált, hogy a középső, technikás szektor az akkumulátorok újratöltéséről, ezáltal a kevésbé intenzív és élvezetes haladásról fog szólni. “A második szektor legtöbb részén csak a belső égésű motort használjuk. Mennyi ez? 450-500 lóerő?” – tette fel a költői kérdést Max Verstappen az időmérő után.

“Ez többé-kevésbé az, amit a Forma-3 tud, csak F1-es a leszorítóerő. El lehet képzelni, hogy nem izgalmas vezetni. De nem akarok itt ülni és panaszkodni megint, mert valaki le fog engem lőni kint!” – viccelődött a négyszeres bajnok.

Verstappen – aki egyébként némi szélárnyékos segítséggel második lett az időmérőn – hozzátette, próbál alkalmazkodni az új helyzethez. “Még akkor is, ha nem ezt szeretem, nem ezt szeretném az F1-ben csinálni.”