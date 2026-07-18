Negyedik lett a Forma-1-es Belga Nagydíj időmérőjén a mercedeses George Russell, miközben a csapattárs Andrea Kimi Antonelli pole-pozíciót szerzett. A brit szempontjából igazán aggasztó lehet, hogy a spa-i hétvége eddigi részén meg sem tudta szorongatni csapattársát, magyarázat pedig nincs arra, miért marad le az olasz mögött.

Russell gyakorlatilag ugyanezt élte át a Brit Nagydíj időmérőjén is Silverstone-ban. “Azt gondoltuk, hogy a vezetési stílus és a technika [áll mögötte – a szerk.], de végül arra jutottunk, hogy nem” – mondta.

“Mindent megváltoztattunk. Négy tized volt az egyenesekben a Q3-ban. Ez frusztráló. Minden egyes körben ezen a hétvégén 2-4-5 tized volt a különbség. A második edzésen 7 tized. A csapat keményen dolgozik, hogy megértsék, miért van ez. A jeleit már Ausztriában láttuk, de azt gondoltuk, van valami oka. A silverstone-i sprintidőmérőn 3,5 tizedmásodperces veszteséget láttunk, és azt gondoltuk, megtaláltuk a problémát. Azt hittem, hogy a vezetési stílus lesz az. De megváltoztattam és nem az volt” – mesélte Russell.

A Mercedes-pilóta Lando Norris büntetése után egy helyet előreléphet a rajtrácson, és a harmadik helyről várhatja a rajtot. Elmondása szerint az első helyért próbál majd küzdeni, de nem lesz egyszerű. “Amikor úgy érzed, hogy hátrakötött kézzel küzdesz, az kihívás. De ugyanez volt a gondunk Silverstone-ban, és végül második lettem. Imádkozom, megpróbálom a probléma fájdalmát elviselni és bízom egy jó eredményben, meg abban, hogy megtaláljuk a megoldást jövő hétre [, a Magyar Nagydíjra].”