Tavaly karácsony előtt, Koreában mutatta meg először új tanulmányautóját a Kia, ám akkor kevés részletet árultak el az autóról. Ezt későbbre ígérték, az a bizonyos később pedig a jelek szerint most van.

A Kia Vision Meta Turismo formájában és üléskényelmében a klasszikus túraautók hagyománya előtt tiszteleg, miközben támogatja a sportos vezetést, a digitális felhasználói élmény terén pedig messze előre mutat.

A fényezett és fekete felületek aránya és elhelyezkedése a katamarán hajókhoz teszi hasonlatossá a tanulmányt, a túlnyúlások rövidek, az utastér messze előre nyúlik, a szélvédő az első tengely vonalában ér véget.

Különleges részlet a nappali fényeket befogadó konzol az orr két oldalán, ezek végében kaptak helyet ugyanis a visszapillantó kamerák.

A csupaüveg tetőt ugyanúgy a karosszéria részét képező vázszerkezet tagolja, mint a napokban bemutatott Hyundai Ioniq Earth és Venus tanulmányautóknál.

3 fotó

Az utastérben teljesen máshogy kezeli vezetőjét és utasát a Kia. Előbbi funkcionális környezetben foglal helyet, a műszeregység ugyanolyan filigrán, mint az ülés vázszerkezete, a sportos üléshelyzetet biztosító bútorzat légáteresztő kárpitozást kapott. Az utas oldalán ezzel szemben a pihenés került a fókuszba, a fekvő üléshelyzetet a 3D head-up kijelzőn megjelenő kiterjesztett valóságú tartalmak zavartalan élvezetére optimalizálták, álló helyzetben pedig 180 fokban hátrafordítható az ülés.

A beltér legérdekesebb eleme a vezetőülés folytatásában kialakított joystick, amely egy virtuális sebességváltó kapcsolókarja: noha a hajtáslánc tisztán elektromos, a rendszer „kapcsoláskor” változó hangszínnel és a mechanikus kapcsolatokat idéző rezgésekkel szimulálja a kézi váltás élményét.

A motor maximális teljesítményének felszabadítására nyomógomb szolgál, a forgótárcsás üzemmód-szabályozó pedig a gázreakciókat, a felfüggesztés beállításait, a vezetési élményt és egyéb járműhasználathoz kapcsolódó paramétereket módosít.

Kormánykerék helyett egy széles, lapos téglatestet kapunk, amely maga is egy kezelőpanel: innen aktiválhatók a különböző digitálisélmény-csokrok: a speedster, a dreamer és a gamer.

Ezekről most többet árultak el, mint legutóbb. A speedster a nagy sebességű, élvezetes vezetést támogatja kiterjesztett valóságú megjelenítéssel, dinamikus fény- és hanghatásokkal. A dreamer elsősorban városi környezetben hívható elő, és kifejezetten kiterjesztett valóságú élményeket ígér, méghozzá nemcsak a head-up kijelzőn keresztül, de AR-szemüvegek alkalmazásával is.

Zárásként a gamer álló helyzetben hívható elő: a VR head-up kijelző monitorrá, a kormánykerék és a joystick játékvezérlővé változik. Sőt: egy külső kivetítő segítségével akár a külvilággal is megoszthatjuk a videójáték örömét.