Három szérián és negyed évszázadon keresztül igyekezett meggyőzni Európát és a világ más piacait arról, hogy városi forgalomban igenis helyt tud állni egy kétüléses, két és fél méteres autócska. Generációról generációra hosszabb lett a Smart Fortwo, belső égésű motorjait elektromosra cserélte, majd végül, amikor a márka a Geely és a Daimler közös gyámsága alá került, eltűnt a piacról.

Ha azonban azt hittük, ezzel vége az eredeti koncepciónak, nagyot tévedtünk: idén ősszel, a Párizsi Autószalonon megismerhetjük a modern utódot, amelynek előtanulmánya a prémium kategóriás divatkiegészítők stílusjegyeit viseli magán. Matt fehér és arany váltakozik a karosszérián, egészen váratlan pontokon találunk bőr díszítést – az orr-panelt utazótáska-imitációvá nemesítő kamu hevederek ugyanúgy a divat világát idézik, mint a kilincs helyett felszerelt ruházati címke, amelyen méretjelzés és kezelési útmutató is látható.

A For Two nevet #2-ként viszi tovább a kicsi kocsi, amelynek formavilága egészen aprólékos pontossággal igazodik az eredeti modellhez. Mindhárom elődjénél nagyobb lesz ugyanakkor a #2, bár ez viszonylagos: a 2792 mm karosszériahossz másutt tengelytáv lehetne.

Az apró autó egy új fejlesztésű, tisztán elektromos platformra (Electric Compact Architecture, ECA) épül, a megfogalmazás arra enged következtetni, hogy ezt más típusokhoz, sőt, vélhetően a Geely konszern más márkáihoz is felhasználják majd.

Nyilván ez a moduláris variálhatóság indokolta, hogy a Smart #2 – amely egyébként elülső karakterfényeiben hordozza nevét – ugyanúgy túlteljesítsen a hatótávolság és a tölthetőség terén, mint elődei.

Ahelyett, hogy könnyű autót építettek volna, kicsi akkumulátorral és viszonylag rövid hatótávolsággal, a Smart Concept #2 tekintélyes, 300 kilométert megközelítő hatótávolságot kínál, és egyenáramról is tölthető, méghozzá egészen gyorsan: 10-ről 80%-ra mindössze húsz percig tart eljuttatni az akkumulátort.

A 6,95 méteres körön forduló autó V2L funkciót is kapott, azaz 230V-os konnektort kapott, hogy tölthessünk és üzemeltethessünk róla bármit, ami elektromos.

Alább gyári videó mutatja meg a Smart #2 Concept részleteit.