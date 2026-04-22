Bemutatta első hathengeres motorját a Renault, a Geely és az Aramco vegyesvállalata, a Horse Powertrain. A W30 kódjelű blokk két hengersora 90°-os szögben helyezkedik el, hogy mélyen tartsa a tömegközéppontot. A motor hosszában és keresztben is beépíthető.
A tömegcsökkentés érdekében a motort integrált leömlőkkel és a hengerfejekre rögzített turbófeltöltőkkel szerelték, tömege mindössze 160 kg, ami a Horse tudomása szerint mintegy 10 kilóval kevesebb, mint az eddigi legkönnyebb 3.0 V6-os motor a piacon.
A percenként akár 8000-et forgó motor maximális teljesítménye hangolástól függően 350-400 kW (476-544 LE), a legnagyobb forgatónyomaték 600-700 Nm közé tehető.
A motort kifejezetten mild és full hibrid hajtásláncok belső égésű elemeként álmodták meg, így az elektromos rásegítést szem előtt tartó, szintén új fejlesztésű, négyfokozatú váltóművet (Horse 4LDHT) szereltek mögé.
A váltó 199 kilós, és felszerelhető egy vagy két villanymotorral – az előbbi esetben klasszikus mild hibrid indítómotor/generátor funkciót tölt be, amely akár 250-300 kW-tal tudja tölteni az akkumulátort, a második pedig egy full hibrid kiépítésként akár 612 lóerős rendszerteljesítményt tehet lehetővé.
Egyelőre nem tudni, hogy a Horse Powertrain mintegy huszonöt ügyfele közül melyek fogják felhasználni a V6-os hibridet. A paraméterek alapján valószínű, hogy az olyan prémium és/vagy sportmárkák kaphatnak belőle, mint a Volvo, a Mercedes-Benz vagy a Lotus, ugyanakkor a címben említett Renault sem kizárt, még ha jelenleg nem is rendelkezik olyan típussal, amelyhez passzolna a nagy teljesítményű, nagy lökettérfogatú motor. Az Alpine sportmárka hiteles befogadó lehetett volna, ott azonban a teljes villamosítást célozták meg.
V6-os motorok utcai Renault-kban
Ha valóban megkapja az új fejlesztésű V6-ost a Renault, azzal egy emlékezetes sorozat folytatódhat.
1974 és 1998 között gyártották a 2,5 és 3,0 literes lökettérfogattal, hengerenként 2 és 4 szeleppel szerelt V6 PRV turbómotort, az elnevezés a fejlesztőpartnerek (Peugeot, Renault, Volvo) nevére utalt. A motor eleinte jelentős problémákkal küzdött, de aztán kinőtte gyermekbetegségeit, és megbízható erőforrásnak bizonyult. A motort olyan Renault modellekbe szerelték, mint az Alpine GTA, valamint a Renault 25, Safrane, Espace és Laguna.
Rövid szünet után 2000-ben kapott újra V6-os erőforrást Renault modell. A Renault Sport 3.0 V6 blokk (nyitóképünkön), amelyet 2001 és 2005 között a középmotoros Clio Sport modellbe szereltek, kiviteltől függően 230–285 lóerő közötti csúcsteljesítményre volt képes. A négy év alatt három szériában összesen 3099 darab készült a V6-os Clióból. A szintén Renault / PSA közös fejlesztésű erőforrás számos más Renault modellben is megtalálható volt, az Avantime-tól a Lagunáig.