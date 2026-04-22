Bemutatta első hathengeres motorját a Renault, a Geely és az Aramco vegyesvállalata, a Horse Powertrain. A W30 kódjelű blokk két hengersora 90°-os szögben helyezkedik el, hogy mélyen tartsa a tömegközéppontot. A motor hosszában és keresztben is beépíthető.

A tömegcsökkentés érdekében a motort integrált leömlőkkel és a hengerfejekre rögzített turbófeltöltőkkel szerelték, tömege mindössze 160 kg, ami a Horse tudomása szerint mintegy 10 kilóval kevesebb, mint az eddigi legkönnyebb 3.0 V6-os motor a piacon.

A percenként akár 8000-et forgó motor maximális teljesítménye hangolástól függően 350-400 kW (476-544 LE), a legnagyobb forgatónyomaték 600-700 Nm közé tehető.

A motort kifejezetten mild és full hibrid hajtásláncok belső égésű elemeként álmodták meg, így az elektromos rásegítést szem előtt tartó, szintén új fejlesztésű, négyfokozatú váltóművet (Horse 4LDHT) szereltek mögé.

A váltó 199 kilós, és felszerelhető egy vagy két villanymotorral – az előbbi esetben klasszikus mild hibrid indítómotor/generátor funkciót tölt be, amely akár 250-300 kW-tal tudja tölteni az akkumulátort, a második pedig egy full hibrid kiépítésként akár 612 lóerős rendszerteljesítményt tehet lehetővé.

Egyelőre nem tudni, hogy a Horse Powertrain mintegy huszonöt ügyfele közül melyek fogják felhasználni a V6-os hibridet. A paraméterek alapján valószínű, hogy az olyan prémium és/vagy sportmárkák kaphatnak belőle, mint a Volvo, a Mercedes-Benz vagy a Lotus, ugyanakkor a címben említett Renault sem kizárt, még ha jelenleg nem is rendelkezik olyan típussal, amelyhez passzolna a nagy teljesítményű, nagy lökettérfogatú motor. Az Alpine sportmárka hiteles befogadó lehetett volna, ott azonban a teljes villamosítást célozták meg.