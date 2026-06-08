Júliustól tilos lesz elektromos sporteszközökkel közlekedni a fürdő környékén, a sétányokon, parkokban, valamint iskolák, orvosi rendelők és a piac közelében Hajdúszoboszlón. A közterület-felügyelők júliustól rendszeresen járőröznek majd az érintett területeken, a szabályszegők helyszíni bírságra számíthatnak – hangzott el az RTL Híradójában.

A tiltott területeken jövő hónaptól csak tolni lehet az elektromos rollereket (sporteszközöket), de a kijelölt kerékpárutakon továbbra is szabályosan lehet közlekedni velük.

A város a megnövekedett balesetszámmal és a lakossági panaszok magas számával indokolta a döntést. Több baleset is történt, egy nagymama például az unokájával együtt esett el egy rollerrel. Budapesten idén már két 14 év alatti gyerek is meghalt rolleres balesetben.

Nem mindenki veszi komolyan az új szabályokat: egy megkérdezett fiatal szerint a tilalmat sokan nem fogják betartani. Országosan is napirenden van a szigorítás, a kormány heteken belül tárgyalhat az e-rolleres szabályok módosításáról.