A Google után az Apple is megjelenik az autóiparban – egyelőre csak térképszolgáltatóként, annak viszont szokatlan mélységben.

Ma már alapvető elvárás, hogy az új univerzális elektromosjármű-platform (Universal Electric Vehicle, UEV) navigációs felületét biztosító Apple Maps integrált hangvezérlést, valós idejű forgalom-információkat és integrált elektromosjármű-útvonaltervezést is biztosít. Utóbbi azt jelenti, hogy a célállomás távolságától függően, szükség szerint automatikusan betervezi a töltőpontokat az útvonalba, illetve a töltés időtartamát az utazóidőbe, továbbá úgy vezérli az akkumulátor-hűtő rendszert, hogy az érkezés pillanatában a töltéshez ideális legyen az akkucsomag hőmérséklete.

Emellett azonban – és ez az igazi nagy dobás – a Ford új generációs BlueCruise önvezető funkciójához is az Apple biztosítja a nagy felbontású, utcaszintű térkép adatbázist.

Ha nem tudtad, hogy az Apple-nek van ilyen kompetenciája, nem te vagy tájékozatlan: a Ford és az Apple együttműködésével egy időben jelentették be az Apple MapKit for Automotive SDK szoftver-fejlesztő készlet bevezetését. Feltételezzük, hogy más autógyártók számára is rendelkezésre áll a lehetőség, illetve a mély rendszerintegráció a jövőben nem csak az Apple Maps, hanem más Apple alkalmazások beépítését is támogatja majd.

Ami a Ford UEV platformját illeti, egy olyan, tavaly meghirdetett fejlesztési platformról van szó, amelyet ötmilliárd dolláros (kb. 1600 milliárd Ft) beruházással hoz létre az autógyártó, és amely új generációs lítium-vasfoszfát akkumulátorokkal szerelt, megfizethető villanyautókat kíván piacra dobni.

Az első modell egy közepes méretű (azaz kb. a Ford Rangerhez mérhető) pickup, amelyet 30 ezer dollár körüli induló áron készül bevezetni a Ford – ennyi pénzért ma egy méretosztállyal kisebb, hagyományos, belső égésű motorral szerelt pickupokat lehet kapni Észak-Amerikában, azaz a maga műfajában kifejezetten olcsó lesz. Az autót exportpiacokra is szánják, azonban azt, hogy ebbe Európa is belefér-e majd, egyelőre nem tudjuk.

Az UEV platformot az teszi izgalmassá (és olcsón gyárthatóvá), hogy a szokásosnál 20%-kal kevesebb alkatrészből épül fel (azaz az egyes funkciókat integrálják), gyártása során 25%-kal kevesebb kötésre (ragasztás, hegesztés, csavarkötés) van szükség, összeszerelése 40%-kal kevesebb munkaállomást és 15%-kal kevesebb időt igényel. A kábelezés hossza 1,3 kilométerrel csökken az F-150 Lightninghoz képest.

A ritkaföldfémek nélkül gyártható, helytakarékos, könnyű LFP akkumulátorokat a jármű szerkezetébe integrálják, az akkuház egyben a padlót is adja – mindez pedig arra enged következtetni, hogy az új generációs pickup nem alvázas, hanem önhordó szerkezetű lesz, mint a Ford Maverick. Ami a helykínálatot illeti, a Ford szerint az utastér tágasabb lesz, mint egy átlagos középkategóriás szabadidőjárművé (ők a Toyota RAV4-et említik), a csomagtér helyett fedett platót kapunk, és az orrban is lesz egy tárolórekesz (frunk.)

A Ford UEV-nek nem csak a képességei és a gyártástechnológiái, de a fejlesztési folyamata is merőben újszerű volt. Erről korábbi cikkünkben olvashatsz: