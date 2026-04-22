A Forma-1-es versenyzők is szeretik a pénzt, a menedzsereik, könyvelőik pedig mindent megtesznek azért, az általában igen szép keresetükből minél több is maradjon a zsebükben – nem véletlen, hogy szinte mindenki, aki F1-es karriert indít, gyorsan az adóparadicsom Monacóba is költözik.

A Forma-1 ugyanakkor globális sport idén a világbajnokság keretében – Bahrein és Suaúd-Arábiai kipottyanása után – 22 fordulóban 20 ország területén végzik a munkájukat – versenyeznek, a szerződésükben szereplő promóciós eseményeken vesznek részt stb. – a pilóták.

Egy olasz jogásznak most eszébe jutott, hogy ez alapján illene Olaszországban is adózniuk a nem ott honos csapatoknak és versenyzőknek, írja az Il Resto del Carlino.

„Vitán felül áll, hogy a sportolóknak, akik Olaszországban jutnak bevételhez, Olaszországban is kell az után adózniuk, még akkor is, ha nem élnek az országban. Részemről nem személyes az ügy, egyszerűen csak felelősségérzet hajt, akár több millió dollárnyi be nem fizetett adót lehetne behajtani” – magyarázta Alessandro Mei, aki meg is kereste ezt illetően az olasz vám- és pénzügyőrséget (Guardia di Finanza).

Ugyan az F1-es versenyzők a csapatok alkalmazottai, az olasz jog szerint a külföldi sportolók magánvállalkozóknak számítanak – ugyanakkor nem nekik, hanem a munkaadóiknak, azaz a csapatoknak kellene az olaszországi versenyhétvégére eső fizetéseikből visszatartani a megfelelő részt, és azt továbbítani az olasz adóhatóságnak.

A jogász megkeresése alapján a pénzügyőrség vizsgálatot is indított, de a GPBlog értesülése szerint egyelőre nincs szó bűnügyi nyomozásról, csak az elvi-jogi kérdéseket tisztázzák. Ha azonban bebizonyosodik az adóelkerülés, a nem olasz alakulatok – azaz a Ferrarin és a Racing Bullson kívül az összes istálló – bajba kerülhet, az elmaradt adók megtérítésén túl pénzbírságok és egyéb szankciók is szóba kerülhetnek.

2026-ban csak szeptemberben, Monzában versenyez majd a mezőny az Olasz Nagydíjon, de 2020-tól, a koronavírus-járvány miatti naptárrendezések kapcsán Monzában, Imolában és Mugellóban összesen kilenc F1-s versenyhétvége zajlott Olaszországban, ennyi után komoly összegeket hajthatnak be, ha arra kerülne a sor.