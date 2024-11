Hányattatott sorsa volna Monzának az elmúlt évtizedben, nem egyszer úgy tűnt, az Olasz Nagydíj otthona kipottyanhat a Forma-1-es versenynaptárból, legutóbbi szerződése is csak 2025-ig szólt.

A helyszínen az idei évre komoly felújításokat végeztek, ezzel pedig be is biztosították a jövőt: szerda este bejelentették, hogy a Forma-1 további hat évre szóló hosszabbításban egyezett meg a szervezőkkel, így az Autodromo Nazionale Monza egészen 2031-ig a menetrend része lesz.

BREAKING: Formula 1 to continue to race in Monza until at least 2031 🇮🇹#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/iYoKO9jVo8

— Formula 1 (@F1) November 27, 2024