Ha fogunk egy tetszőleges autót, és bármelyik irányban módosítjuk a méretét, egy teljesen eltérő karakterű járművet kapunk. A magasság növelése terepjárót, a szélességé sportautót sugall – igaz, ezek az átalakítások elsősorban a futóművet érintik, a karosszéria csak alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez.

A hosszúság növelése már más tészta: ennek csak akkor van valódi értelme, ha a tengelytávot, azaz az utastér méretét nyújtják meg, és bár ettől teljesen megváltozik az autó karaktere, ezt a módosítást megtanultuk a fényűzéssel, presztízzsel azonosítani, annak ellenére, hogy esztétikailag nem feltétlenül kellemes a végeredmény.

Kínában különösen nagy hagyományai vannak a tengelytáv nyújtásának. Minden valamirevaló autógyártó, így az Audi is tart a kínálatában tágasabb hátsó üléssorú típusváltozatokat, ezekből azonban soha nem lehet. Ezért az Audi most három új típusából is elkészítette a Lang verziót.

A kínai piacra a FAW Audi gyártja a Audi A5L és A5L Sportback új generációját. Az L verzió 77 milliméterrel hosszabb a világ más piacain forgalmazott alapváltozatnál. A Premium Platform Combustion padlólemezre épülő, mild hibrid belső égésű motorokkal szerelt modell egyedi digitális ökoszisztémát kap a kínai piacon, ahol alapfelszerelés az utasoldali kijelző. Ennél is több: 125 mm-es toldást kapott az A5 crossover rokona, az ugyancsak PPC-platformos Audi Q5L.

Nehezebb feladat egy elektromos modell padlólemezét megnyújtani a beleépített akkumulátor miatt, ám a Csangcsun városában működő Audi FAW NEV mérnökei ezt is megoldották, nem is akárhogyan: 132 mm-rel nőtt a 800 V-os PPE (Premium Platform Electric) architektúrán nyugvó Audi A6L e-tron villanyautó tengelytávja.

Az extra hely egyébként nem csak a hátsó utasok számára előnyös: nagyobb, 107 kWh kapacitású akkumulátort építettek be, amely a kínai szabvány szerint 770 kilométeres hatótávolságot tesz lehetővé.