Az A6 e-tron nyári premierje alkalmával már megszellőztette az Audi, hogy készül majd belőle kisebb akkumulátoros belépő verzió. Ez igaznak is bizonyult, ám a németek túlteljesítették a tervet, és egy köztes opcióval is előálltak, amely az eredetileg megismert variánsok közepébe sorol be.

Olcsósítja nagyautó-kínálatát az Audi 1 /9 Fotó megosztása: 2 /9 Fotó megosztása: 3 /9 Fotó megosztása: 5 /9 Fotó megosztása: 6 /9 Fotó megosztása: 7 /9 Fotó megosztása: 9 /9 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A bruttó 83 (nettó 75,8) kWh kapacitású, új akkumulátorhoz csak hátsókerék-hajtású, azaz egymotoros hajtáslánc társítható. Ez a korábban megismert 270 helyett 210 kW csúcsteljesítményre képes, ami a rajtautomatika aktiválásával, rövid időre 240 kW-ra emelhető. Ezzel 6,0 mp alatt gyorsul 0- 100 km/órára.

A belépő modell kombi és Sportback kivitelben egyaránt elérhető, legnagyobb elméleti hatótávolsága karosszériától függően 598, illetve 627 kilométer. A kis akku legfeljebb 225 kW-tal tölthető, ilyenkor 10-ről 80 százalékra 21 perc alatt jut el a töltöttségi szint.

A köztes modell megőrizte a nagy akkut (bruttó 100, nettó 94,9 kWh) és az összkerékhajtást, ám a rendszerteljesítményt 370-ről 315 (rajtautomatikával 340) kW-ra vették vissza. Álló helyzetből így 4,5 mp alatt gyorsul 100 km/órára.

A nagyobb akkumulátor révén Sportback kivitelben 716, kombiként 685 kilométeres hatótávolságot ígér – ez kevesebb, mint az eddigi nagy akkus, hátsókerék-hajtású alapmodellé, de értelemszerűen több, mint a csúcsvariánsé. A 10-80%-os töltés időtartama az akár 270 kW-os töltési teljesítmény jóvoltából szintén 21 perc.