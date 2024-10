A kipróbált Audi A5 TDI és S5 utastere első pillantásra kiemelkedő minőségérzetet ébreszt a felhasználóban , amelyből a műszerfali kijelzőrengeteg vonzza főleg a tekintetet. Az alul és felül egyaránt lecsapott formájú kormány mögötti 11,9 colos digitális műszeregység, valamint a mellette található, 14,5 col átmérőjű Audi MMI kijelző ugyanazon hajlított házban kapott helyett, együtt egészen az utasülésig elérnek. Akinek ez sem elég, fokozhatja az Knight Rider feelinget az utasülés elé rendelhető, újabb, 10,9” átmérőjű kijelzővel – ekkor a két szélső szellőrostélyt leszámítva teljes szélességben kijelző borítja a műszerfalat.

Nemcsak látványos, de fineszes is a rendszer: a hangvezérlésen kívül általános műveltségünk is kikupálható mostantól az A5-ben. A hangvezérlés mellett kérdésekkel is bombázhatjuk a mesterséges intellegenciát, amely az internet gyors átfürkészése után igyekszik helyes választ adni.

Az útra való koncentrálásban egy újabb „kijelző” segíthet, mégpedig a szélvődőre vetített head-up display – ennek egy újabb generációja dolgozik az A5-ben. A látható rész 85 százalékkal meghaladja a korábbit, és konfigurálható is a felület. A sebesség és navigációs adatokon felül az vezetői asszisztensek és a médialejátszó adatai is áttekinthetők, a kormányon található gomberdő segítségével pedig úgy navigálhatunk az adatok között, hogy szemünk végig az úton marad közben. Hívásokat is fogadhatunk ugyanígy.

Egy másik érzékszervünket kényezteti a két erősítővel és 20 hangszóróval felszerelt, 810 wattos Bang&Olufsen hifi, amely az opciós sportülésekben 2-2 beépített hangszórót tartalmaz a csomag részeként. Ennek navigálás közben jut fontos szerep, az itiner ilyenkor kizárólag a vezetőülésből is megszólalhat – így a folyamatos károgás a navigációból nem zavarja a többi utast a pihenésben vagy zenehallgatásban.

Az utastér zongorolakk műanyaga elemei szépek – persze addig, míg nincsenek összefogdosva -, a kárpitozás pedig igényes, ameddig a szem ellát. A minőségérzetet fényhatásokkal is fokozza a belső, a műszerfal felett futó LED-csík pl. jelzésekkel kommunikál a vezetővel. Mutatja többek között az ajtók zárt állapotát, és indexelésnél villogó fényjelzést ad az aktuális oldalon.

Egy sorral hátrébb a helykínálat hozhat némi örömet az utazásba, a lábtér a tengelytávnál is nagyobb mértékben növekedett: +72 milliméter extra tér áll rendelkezésre. A hátsó üléstámlák mindkét karosszériaváltozat esetében 40:20:40 arányban dönthetők, így az alaphelyzetben 445 és 476 literes (kombi) csomagtér 1299 illetve 1424 literre bővíthető.