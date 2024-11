Monacóban, még pontosabban Monte-Carlo utcáin első ízben még 1929-ben rendeztek autós gyorsasági versenyt, ezzel bár nem az első, mindenképp a világ egyik legpatinásabb, legrangosabb motorsportos helyszíne.

A mediterrán hercegség a Forma-1 történetében is majdnem örök szereplő: a legelső, 1950-es idényben már ott volt, és az azóta eltelt 75 évben mindössze ötször (1951, ’53, ’54, 2020) maradt ki a világbajnokságból.

Bár a mai, hosszú, nagy tengelytávú, nehéz autóknak egyáltalán nem fekszik a kanyargós utcai pálya, az interneten a hardcore szurkolók évek óta szeretnék a helyszín ejtését, sőt, amennyire tudni, Monaco – egyedüliként – nem is fizet rendezési díjat, a pedigré, a presztízs, a hírességek, a csillogás miatt gyakorlatilag nélkülözhetetlen.

Ezt bizonyítja az is, hogy a fentiek ellenére a Monacói Nagydíj újra hosszabbított, a hivatalos bejelentés szerint legalább 2031-es szezonig ott lesz majd a Forma-1-es versenynaptárban. (Az eddigi szerződés 2025-ig szólt.)

BREAKING: Formula 1 to continue to race in Monaco after new multi-year deal#F1 pic.twitter.com/sfXyX4bAJZ

— Formula 1 (@F1) November 14, 2024