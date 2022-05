Sokáig teljesen érinthetetlennek tűnt a Monacói Nagydíj a Forma-1-es versenynaptárban, főként a lélegzetelállító helyszín és annak történelmi jelentősége miatt, pedig a számtalanszor unalomba fulladó futamokkal inkább „se veled, se nélküled” helyzetről beszélhetünk.

Amióta a Liberty Media 2017 elején átvette az irányítást, az ikonikus helyszínnek több kiváltságáról is le kellett mondania: ilyen például a négynapos hétvége, idén ugyanis – minden más helyszínhez hasonlóan – már „csak” pénteken vette kezdetét az F1-es program. Mindennek ellenére továbbra is a hercegség fizeti az egyik legalacsonyabb rendezési jogdíjat, miközben az igencsak jövedelmező, pálya menti reklámjait is megtartja, amik sokszor összeférhetetlenség látszatát keltik: ezt jól példázza, hogy a Forma-1 vezérkara nem nézi jó szemmel a pálya szélén elhelyezett TAG Heuer-molinókat, miközben a széria a Rolex szerződött partnere.

Sőt, a televíziós közvetítést is helyi stáb készíti, ami miatt az elmúlt években rengeteg kritika érte a szervezőket, mivel az adások rendezésébe nem egy bosszantó hiba csúszott már. A tavalyi versenyen például Sebastian Vettel és Pierre Gasly élvezetes csatájáról maradtak le a tévénézők, miután a négyszeres világbajnok kihajtott a bokszból – pont ekkor vágták be ugyanis Lance Stroll egyik hibáját, ami a mai napig a mémgyárosok egyik leggyakrabban használt alapanyagaként szolgál.

Monaco kiváltságos helyzetét pedig még inkább háttérbe szoríthatja a folyamatosan bővülő versenynaptár – a tervek szerint a következő szezonokban akár 24 futamot is rendezhetnek évente, ezzel kitöltve a maximális szerződéses keretet. A Monacói Nagydíj jelenlegi szerződése ráadásul az idei futammal lejár, így a Forma-1 a promótereken keresztül gyakorol nyomást, hogy további kompromisszumokat érhessen el.

Mint arról a RaceFans beszámolt, lehetséges, hogy a monacói hétvégét elmozdítják megszokott, május végi időpontjából. Ennek hátterében a Forma-1 azon törekvése áll, hogy megpróbálják kontinensenként, régiónként csoportosítani a nagydíjakat a naptárban, hogy csökkentsék az utazások számával együtt az ezzel járó költségeket és a károsanyag-kibocsátást is.

A portál értesülései szerint amellett, hogy Las Vegas 2023-tól ismét a versenynaptár része lesz, a Katari és a Kínai Nagydíj is újfent helyet kap. Ugyanakkor a tervek szerint jövőre már nem rendezik meg a Francia Nagydíjat, így amennyiben a Monacói és a Belga Nagydíj is marad, a bajnokság máris eléri a 24 futamos küszöböt.

Monaco mellett azonban Belgium helye is évek óta inog a sorozatban, ami leginkább annak tudható be, hogy az a világ más pontjain is szeretne terjeszkedni. Hosszú évtizedek után így került újra képbe a dél-afrikai futam – ami a tervek szerint a főváros Fokvárosban térne vissza.