Számos érdekes dolgot árult el a Forma-1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali a sportág hivatalos YouTube-csatornáján egy videóban. A Ferrari egykori csapatfőnöke kérdezz-felelek formában árult el néhány apróságot az F1 jövőjével kapcsolatban.

A legérdekesebb mind közül talán az afrikai verseny lehetősége, melyre Domenicali azt mondta, hogy öt éven belül megvalósul. A Forma-1 utoljára 1993-ban járt a kontinensen, a Dél-afrikai Nagydíjat Alain Prost nyerte. A helyszín a Kyalami versenypálya volt, és a mai napig a kontinensen ez a legesélyesebb jelenleg is létező aszfaltcsík, mely otthont adhat a sportágnak. Egy közelmúltbeli felújítás után a Nemzetközi Automobil Szövetségtől 2-es fokozatú biztonsági besorolást kapott – a Forma-1-hez azonban 1-es kell, tehát ha ide akarnak visszatérni, lesz még tennivaló Dél-Afrikában.

Domenicali ezen felül igennel felelt arra is, hogy a Ferrari az elkövetkezendő öt évben bajnokesélyes lesz; arra, hogy tíz éven belül női pilóta is lesz az F1-ben, valamint úgy gondolja, hogy három éven belül két nagydíjat is láthatunk az Egyesült Államokban – utóbbi téma éppen a napokban került elő ismét.

Az olasz szakember nemet mondott az olyan kétnapos hétvégékre, mint amivel tavaly kísérleteztek az Emilia-romagnai Nagydíjon. Állítása szerint a versenyszervezők ragaszkodnak a teljes hétvégés programhoz, hogy a nézők a lehető legtöbb F1-es élménnyel gazdagodjanak, így maradnak a pénteki edzésnapok.