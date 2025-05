Jövőre a Forma-1-es mezőny 11. csapataként lép be a sportágba a Cadillac. Az új alakulat már keresi a lehetséges versenyzőket, állítólag megvan a listájuk, de konkrét neveket még nem árultak el.

Sokan biztosra veszik, hogy egyik pilótájuk a tavaly év végén a Red Bulltól távozott, igen tapasztalt, ráadásul mindkét amerikai kontinensre kiterjedő népszerűséggel bíró, jó szponzori háttérrel is rendelkező Sergio Perez lesz – sokan azt várták, hogy a Cadillac miami csapatbemutató eseményén be is jelentik az igazolását –, de az idén a Mercedes tartalékosaként alkalmazott 11-szeres futamgyőztes Valtteri Bottas is komoly jelölt lehet.

Felmerült már az alapító Andrettihez kötődő amerikai IndyCar-pilóta, Colton Herta, valamint a Cadillac leendő motorszállítója, a Ferrari által továbbra is alkalmazott Csou Kuan-jü neve is.

És most itt a legújabb: a sport.de azt írja, a 2021-22-ben a Haasnál vezető, tavaly óta az Alpine WEC-csapatánál versenyző Mick Schumacher is komoly jelölt. Schumacher a hétvégén a miami paddockban is feltűnt, ahol az oldal értesülése szerint tárgyalt is a Cadillac képviselőivel. A 26 éves német a csapat „festésvillantó” közösségimédia-posztját is lájkolta.

„Számomra nincs jobb a Forma-1-nél, folyamatosan arra gondolok, azt szeretném igazán csinálni. Persze amikor itt vagyok a versenyhétvégén, a WEC-ben, akkor erre koncentrálok, de a végső célom az, hogy újra Forma-1-es autóba üljek” – mondta nemrégiben Schumacher.