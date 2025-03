2026-ban a Forma-1-es mezőny 11. alakulataként a Cadillac két autójával bővül a rajtrács. A projektről már számos információ ismert volt annak ellenére, hogy hivatalosan csak a napokban okézták le az indulást: ismert már a csapatfőnök személye, valamint az is, hogy kezdetben a Ferrari fogja segíteni az alakulatot.

Az elmúlt napokban megejtett hivatalos bejelentés azonban vízválasztó volt Graeme Lowdon csapatfőnök szerint. „Addig nem szállhattunk be a pilótapiacra, amíg a belépésünket meg nem erősítették” – mondta a brit szakember. „Az időzítés szempontjából kissé fura a helyzetünk, mert a többi csapattól eltérő ütemben vagyunk, nem voltunk a piacon a kritikus utolsó időszakban, így bizonyos pilóták már lekötötték magukat bizonyos időszakokra. Szerencsére elérhető még néhány jó pilóta.”

A Cadillacet már szóba is hozták számos pilótával. Még a Forma-1 hivatalos felületein is megkezdődött a találgatás, hogy vajon kik ülhetnek az új csapat autójába 2026-ban: olyan tapasztalt „munkanélküliek”, mint Valtteri Bottas, Csou Kuan-jü vagy Sergio Perez, esetleg az Indycarban vitézkedő amerikai Colton Herta?

Ebből a szempontból van is némi nyomás az amerikai alakulaton, hogy vajon amerikai pilótát választanak-e. Lowdon válasza azonban egyértelmű is, meg nem is. „Egyértelműen az érdemek alapján választunk. Olyan pilótákat szeretnénk, akik hozzátehetnek a teljes programunkhoz. Nem látom okát, miért ne választhatnánk amerikai pilótát az érdemei alapján” – mondta a csapatfőnök.