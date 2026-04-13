Mostantól Kínában is kaphatók a Hyundai Ioniq modellei, és hogy megadják a módját a bevezetésnek, a koreai autógyártó két futurisztikus formatanulmánnyal állt elő, amelyek a márka jövőbeli stílusirányát hivatottak jelezni.

6 fotó

Az egyik egy szedán, ez a Venus (Vénusz) nevet kapta, míg a SUV Earth, azaz Föld néven fut – tehát az Ioniq-világegyetem két első égitestéről van szó, amelyek a Nap, azaz az ügyfél körül keringenek, és ezt nem mi találtuk ki. Ennek nyilván köze van ahhoz, hogy az Ioniq nem csupán autómárka lesz, hanem mobilitási élményeket kíván biztosítani az ügyfelek számára, de talán ahhoz, is, hogy több éves késésben van az Ioniq modellekkel a cég, és így próbálják meg fiatalítani a márkát.

A két tanulmányautó közös jellemzője az egyetlen ívvel megrajzolt sziluett.

Hyundai Venus

Az aranyszínű fényezés talán az űrhajók hővédő fóliázására utal, a tető könnyített szerkezetű, a légterelő átlátszó. A belső térben rétegezett hangulatvilágítás fogad, akármit jelentsen is az. Az ülések kemény aranyszínű héjával nyersbőrrel burkolt felületek alkotnak kontrasztot, a vezető és a jármű között kommunikációt játékos avatar segíti.

Hyundai Earth

Talán a földi életet lehetővé tevő és védelmező légkört jelképezik a méretes üvegpanelek és az azokat összekötő, masszív vázidomok. A beltérben lágy légkamrákból felépülő, testhez idomuló ülések és a fák ágai között átszűrődő napfényt imitáló hangulatvilágítás teremt „földi” hangulatot, a technológiát a háttérbe szorították, a felületeken Peking térképe tűnik fel dekorációként.

Természetesen nem csak formailag újul meg az Ioniq Kínában, hanem műszaki tartalmában is: többek között önvezető technológiai rendszerek és hatótávolság-növelővel szerelt elektromos hajtásláncok várhatók a márka portfóliójában.