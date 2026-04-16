Furcsa jogi útvesztőbe keveredett az utóbbi időszakban az Egyesült Államok fővárosa. Washington D.C.-ben ugyanis lényegében szabadon száguldozhatott bárki, feltéve, ha az autóját valamelyik környező államba regisztrálta. Na jó, abból a szempontból nem volt szabad, hogy a gyorshajtásért járó büntetéseket így is megkapták az érintettek, de a washingtoniaknak semmilyen módon nem tudták arra kényszeríteni a száguldozókat, hogy tényleg be is fizessék a bírságokat.

Egy autós ezzel különösen pofátlan módon vissza is élt. Egy Marylandben regisztrált Audi Q5 tulajdonosa lényegében sebességkorlátok nélküli övezetként tekintett a fővárosra, melyet jól jelez, hogy

893 büntetést kapott gyorshajtás miatt összesen 262 204 dollár (80,7 millió forint) értékben.

Úgy tűnik, ennek a sorozatnak most azonban vége szakad, ugyanis a rendőrök valahogy el tudták intézni, hogy lefoglalhassák az autót. Rögtön ígéretet is tettek arra, hogy akciójukat folytatják, és rá fognak menni a visszaesőkre.

Yesterday, MPD's Traffic Enforcement Unit and our partners at @DCDPW impounded a vehicle with 893 outstanding tickets, totaling over $260,000 in fines!



Repeated disregard of traffic law is unacceptable. We'll continue to track down scofflaw vehicles to keep DC roadways safe. pic.twitter.com/ugrxMPtJto — DC Police Department (@DCPoliceDept) April 9, 2026

Alapvetően mindig jó, ha az ilyen közlekedőket kiszűrik a hatóságok, azonban az emberek nem voltak elragadtatva a történtekről. Leginkább azt kritizálták, hogy hogy fajulhatott el annyira egyetlen ember ügye, hogy 893 gyorshajtást is “elnéztek” neki.