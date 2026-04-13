Könnyű gyorsan menni egy Tesla Model 3-mal, pláne, ha egy Performance modellről van szó, melynek 460 lóereje álló helyzetből 3,1 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 262 km/óra. Megtapasztalhatta ezt az a francia férfi is, akit épp 220 km/óránál füleltek le a franciaországi Gers megyében. Az eset miatt a hatóságok azonnal akcióba léptek, és meg is tudták állítani a száguldozót.

Az eljárás során két érdekesség is kiderült. Az egyik az az volt, hogy emberünk egyenesen a bíróságra sietett, ugyanis a törvény színe előtt már nem volt ismeretlen a férfi. Több közlekedési szabálysértése is volt, és épp arról egyezkedett volna, hogy a büntetésén enyhítsenek.

Erre önmagában már azzal lecsökkentek az oddsok, hogy rajtakapták, amikor 220-szal döngetett. Helyzetét azonban még az is súlyosbítja, hogy a helyszíni drogteszt pozitív lett kokainra. Ezek után nem volt meglepő, hogy a jogsiját azonnal elvették, és a járművet is lefoglalták.