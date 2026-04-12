Megdöbbentő fotót tett nemrég közzé a Hajdú-bihar vármegyei rendőrség a Facebook oldalán. A kép egy Traffipaxból származik, ami egy orbitális sebességtúllépést rögzített.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy Mercedes-Benz GLE AMG 63 Coupe sofőrje április 4-én, szombat reggel alig tudta féken tartani a lóerőket. Ez persze csak akkor történhet meg, ha valaki a gázpedált tövig nyomja. A SUV vezetőjét 145 km/órás tempóval kapta le a műszer, ami még autópályán is sebességtúllépés lett volna idehaza. A sofőr azonban Hajdúböszörményben, lakott területen csapatta, ahol a megengedett sebesség csak 50 km/óra.

A delikvens 468 ezer forintos bírságot és 8 büntetőpontot kapott a produkciójáért. Szerencse, hogy a gyorshajtásnak nem lett ebben az esetben kárvallottja, de sajnos nem mindenki ilyen szerencsés. Erre világított rá a pénteki eset is, amikor versenypályának néztek a fővárosban egy felüljárót, de végül ketten vesztették életüket a baleset miatt.

A háromszoros tempóval száguldó Mercedes-Benz GLE AMG 63 Coupe használtan is legalább 23 millió forintba kerül. A kommentelők jelentős része ezért úgy gondolja, hogy számára “nem tétel” egy közel félmilliós bírságcsekk. Ausztriában például extrém magas sebességtúllépésért akár el is kobozhatják a gépjárművet. A 2024. március elseje óta érvényben lévő szabályok szerint lakott területen belül, 60 km/ó-t meghaladó sebességtúllépés esetén búcsút inthet a sofőr az autójának.

Miért súlyos felelőtlenség így vezetni? A háromszoros sebességtúllépés lakott területen nem egyszerű szabályszegés, hanem egy olyan helyzet, ahol a fizika könyörtelenül átveszi az irányítást. Ilyen tempónál a jármű féktávolsága sokszorosára nő, a vezető pedig jóval később észleli a veszélyt, mint ahogy reálisan reagálni tudna. A gyalogosok és kerékpárosok számára ez különösen kritikus, hiszen egy ilyen sebességű ütközésnél a túlélési esély minimálisra csökken.

A városi környezet tele van kiszámíthatatlan helyzetekkel, legyen szó egy váratlanul lelépő gyerekről vagy egy autóból kiszálló utasról, és ezekre nagy sebességnél egyszerűen nincs idő reagálni. Ekkora tempónál a személyautó irányíthatósága is romlik, a legkisebb hiba is súlyos balesethez vezethet. Ez a magatartás tehát minden, az adott útszakaszon közlekedő életét veszélybe sodorhatja.