Öt autó ütközött össze a 2026. április 10-én késő este történt a XIII. kerületben, a Göncz Árpád városközpont felüljáróján. Két ember életét vesztette a balesetben. Erről korábban már részletesen beszámoltunk.

Egy Audi RS7 – amelyet néhány napja még 29 millió forintért hirdettek az interneten – nagy sebességgel érkezett a Megyeri híd irányából a Göncz Árpád városközpont felé. Amikor felhajtott a felüljáróra, átment a szemközti sávba, majd amikor az autó vezetője észlelte a szemből, szabályosan érkező járműveket, visszarántotta a kormányt a saját sávja felé, ahol két autóval ütközött.

Ezután sodródott ismét a szemközti sávba és csapódott neki nagy erővel az ott szabályosan haladó Toyota Corollának, amely az ütközés erejétől lezuhant a felüljáróról. Másodpercekkel ezt követően egy újabb autó rohant bele a roncsokba.

Egy közelben lévő térfigyelő mindent rögzített:

Fotókon a baleset utáni helyszínelés: