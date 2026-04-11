Mint arról a Vezess korában beszámolt öt autó ütközött össze a 2026. április 10-én késő este történt a XIII. kerületben, a Göncz Árpád városközpont felüljáróján. Két ember életét vesztette a balesetben.

A rendőrség beszámolója szerint egy Újpest felől a belváros irányába tartó személyautó (vélhetően ez a szürke Audi lehet – a szerk.) előbb két, vele azonos irányban haladó járműnek ütközött, majd áttért a szemközti sávba, ahol újabb két autóval karambolozott, melyek közül az első a baleset miatt lezuhant a felüljáróról.

A baleset során a 35 éves, török állampolgárságú férfi által vezetett autó egyik utasa – egy szintén 35 éves férfi – a helyszínen életét vesztette, további négy személy könnyű sérüléseket szenvedett. A felüljáróról lezuhant járművet vezető 66 éves férfi szintén meghalt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának munkatársai a Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező török állampolgárságú sofőrt mintavételre előállították, és vizsgálják, hogy a baleset idején alkohol vagy kábítószer hatása alatt állt-e. A rendelkezésre álló információk szerint felmerült az is, hogy a sofőr versenyezhetett.

A nyomozók a férfit halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Videón a baleset utáni mentés: