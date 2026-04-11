Halálos baleset történt a XIII. kerületben – közölte szombat hajnalban a rendőrség. Mint írják a rendelkezésre álló adatok szerint 2026. április 10-én 22 óra 35 perc körül a Budapest XIII. kerület, Göncz Árpád városközpont felüljáróján öt személygépkocsi összeütközött, és az egyik jármű lezuhant a felüljáróról.A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítás során hunyt el, emellett négy fő megsérült. Az érintett utakat lezárták.
Egy Facebook-bejegyzés szerint egy a felüljárón – állítólag gyorsan hajtó – Audi RS7 átcsúszott a szembejövő oldalra, majd ott a vétlen Toyota Corolla Crossnak ütközött, amely ennek következtében átrepült a szalagkorlát felett és lezuhant a szervizútra. A Toyota sofőrjét a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval kiszabadították, majd a mentők megpróbálták újraéleszteni, de sajnos nem jártak sikerrel. A felüljárón ezután még több autó ütközött.Egyes hírek szerint az Audi utasa volt a másik, aki az életét vesztette. Mind az Audi, mind a Toyota totálkárosra tört.