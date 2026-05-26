Gyermeknap alkalmából, május utolsó hétvégéjén a BKK saját standdal csatlakozik a dm május 30-31-i gyermeknapi rendezvényéhez a Vasúttörténeti Parkban. Az ide látogatókat játékokkal, színezőkkel, rejtvényekkel, kvízekkel, óriáskirakóval várják. A legkisebbek is kipróbálhatják magukat utaskoordinátorként vagy ellenőrként és szelfiezhetnek a BKK játékos fotófala előtt.

A Nagykörúton közlekedő 4-es és 6-os villamosokon május 30-án, szombaton és 31-én, vasárnap a már hagyománnyá vált módon egész nap gyerekhangon szólalnak meg a megállónevek. Emellett a társaság külön a gyermeknapra összeállított dalokból álló Spotify-listával is megünnepli a legkisebbeket, amely a BKK Spotify-csatornáján bárki számára elérhető.