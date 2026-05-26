A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai múlt pénteken (május 22.) végeztek ellenőrzéseket a Röszke Autópálya Határátkelőhely térségében, ahol néhány órán belül több, olasz honosságú személygépjárművet szűrtek ki.

Délután egy olasz állampolgárságú férfi jelentkezett kilépésre egy olasz rendszámú BMW 420D xDrive típusú személygépkocsival (nyitóképünkön). Az alapos ellenőrzés során a határrendészek megállapították, hogy a jármű forgalmi engedélyét meghamisították, emellett a gépkocsi szerepel a nemzeti körözési rendszerben is, azt az olasz hatóságok körözik. A mintegy 25 millió forint értékű járművet a rendőrök lefoglalták, vezetőjét pedig közokirat-hamisítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt előállították.

Néhány órával később az 5. számú főút 182. kilométerszelvényénél található üzemanyagtöltő állomás területéről érkezett bejelentés alapján intézkedtek a Határrendészeti Kirendeltség Szeged járőrei. Két olasz állampolgárságú férfit, valamint az általuk vezetett Mercedes-Benz GLA 180 D és Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC típusú személygépjárműveket vonták ellenőrzés alá, mely során kiderült, hogy mindkét jármű forgalmi engedélye hamisított. A két sofőrt közokirat-hamisítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt előállították. A járművek együttes értéke közel 45 millió forint.