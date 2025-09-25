Nagyobb teljesítmény, kisebb fogyasztással: ez minden autós álma. A BMW M modellcsalád kisebb típusainál most pont ezt kaphatják meg a vevők.

A BMW M340i xDrive Sedan és Touring (kombi) modellekbe például mostantól erősebb kivitelben építik be a soros hathengeres, háromliteres turbómotort: az új csúcsteljesítmény 392 lóerő (288 kW), a mild hibrid rendszer 12 lóerővel (9 kW) járul hozzá a dinamikához.

Az összesített teljesítménynövekedés 18 lóerő (13 kW) a közvetlen elődhöz képest. A forgatónyomaték 500 helyett 540 Nm. Ugyanez a módosított hajtáslánc kerül a BMW M440i xDrive Coupé és Cabriolet, valamint a BMW M440i xDrive Gran Coupé típusokba, illetve a BMW M240i xDrive Coupé modellbe.

Minden érintett modellcsalád összes típusánál egy tizedmásodperccel javul a 0-100 km/óra gyorsulás szintideje, valamint 10% körüli mértékben csökken az átlagos üzemanyag-fogyasztás – a pontos érték típusonként eltérő.

Max. teljesítmény (kW/LE) Vegyes ciklus szerinti átlagos üzemanyag-fogyasztás, WLTP, l/100 km Vegyes ciklus szerinti átlagos CO 2 -kibocsátás, WLTP, g/km BMW M240i xDrive Coupé 288/392 8,0 183 BMW M340i xDrive Sedan 288/392 7,5 172 BMW M340i xDrive Touring 288/392 7,9 181 BMW M440i xDrive Coupé 288/392 7,7 175 BMW M440i xDrive Convertible 288/392 7,7 176 BMW M440i xDrive Gran Coupé 288/392 7,8 179

Távolról sem ekkora jelentőségű, hogy a BMW 2 Gran Coupé modellhez egy új karosszériaszín rendelhető: a Cape York Green kizárólag az M Sport Designhoz vagy az M Sport csomaghoz társítható.

Eddig is léteztek adaptív LED-es fényszórók a BMW 4 Gran Coupé és a BMW i4 opciós listáján, a technológiát azonban 2025 őszére alaposan átdolgozták: hátsó lézerfények tartoznak a csomaghoz. Emellett mostantól az M Sport Pro csomag megrendelése nélkül is elérhető a rendszer a BMW 420i, 420d és 420d xDrive variánsokhoz.

A BMW X3 ügyfelei a kárpitozással azonos színű hátsó fejtámaszokat és hátsó ülésoldalakat kapnak, amennyiben a Veganza vagy Merino kárpitozást választják. Célszerű apróság a BMW 5, a BMW M5 és a BMW i5 szériatartozékainak a listáján a B-oszlopra szerelt akasztófül, amely kabátok, felöltők elhelyezésére szolgál.

2025 őszétől a BMW Connected Drive rendszerhez kapcsolódóan több digitális fejlesztést is bevezetnek. Az egyik a My BMW okostelefonos applikáció töltéstámogató menüpontja, a másik a töltésre optimalizált elektromosjármű-navigáció, amely korábban hanyagolt piacokon is elérhető mostantól.

