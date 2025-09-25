Nagyobb teljesítmény, kisebb fogyasztással: ez minden autós álma. A BMW M modellcsalád kisebb típusainál most pont ezt kaphatják meg a vevők.
A BMW M340i xDrive Sedan és Touring (kombi) modellekbe például mostantól erősebb kivitelben építik be a soros hathengeres, háromliteres turbómotort: az új csúcsteljesítmény 392 lóerő (288 kW), a mild hibrid rendszer 12 lóerővel (9 kW) járul hozzá a dinamikához.
Az összesített teljesítménynövekedés 18 lóerő (13 kW) a közvetlen elődhöz képest. A forgatónyomaték 500 helyett 540 Nm. Ugyanez a módosított hajtáslánc kerül a BMW M440i xDrive Coupé és Cabriolet, valamint a BMW M440i xDrive Gran Coupé típusokba, illetve a BMW M240i xDrive Coupé modellbe.
Minden érintett modellcsalád összes típusánál egy tizedmásodperccel javul a 0-100 km/óra gyorsulás szintideje, valamint 10% körüli mértékben csökken az átlagos üzemanyag-fogyasztás – a pontos érték típusonként eltérő.
|Max. teljesítmény (kW/LE)
|Vegyes ciklus szerinti átlagos üzemanyag-fogyasztás, WLTP, l/100 km
|Vegyes ciklus szerinti átlagos CO2-kibocsátás, WLTP, g/km
|BMW M240i xDrive Coupé
|288/392
|8,0
|183
|BMW M340i xDrive Sedan
|288/392
|7,5
|172
|BMW M340i xDrive Touring
|288/392
|7,9
|181
|BMW M440i xDrive Coupé
|288/392
|7,7
|175
|BMW M440i xDrive Convertible
|288/392
|7,7
|176
|BMW M440i xDrive Gran Coupé
|288/392
|7,8
|179
Távolról sem ekkora jelentőségű, hogy a BMW 2 Gran Coupé modellhez egy új karosszériaszín rendelhető: a Cape York Green kizárólag az M Sport Designhoz vagy az M Sport csomaghoz társítható.
Eddig is léteztek adaptív LED-es fényszórók a BMW 4 Gran Coupé és a BMW i4 opciós listáján, a technológiát azonban 2025 őszére alaposan átdolgozták: hátsó lézerfények tartoznak a csomaghoz. Emellett mostantól az M Sport Pro csomag megrendelése nélkül is elérhető a rendszer a BMW 420i, 420d és 420d xDrive variánsokhoz.
A BMW X3 ügyfelei a kárpitozással azonos színű hátsó fejtámaszokat és hátsó ülésoldalakat kapnak, amennyiben a Veganza vagy Merino kárpitozást választják. Célszerű apróság a BMW 5, a BMW M5 és a BMW i5 szériatartozékainak a listáján a B-oszlopra szerelt akasztófül, amely kabátok, felöltők elhelyezésére szolgál.
2025 őszétől a BMW Connected Drive rendszerhez kapcsolódóan több digitális fejlesztést is bevezetnek. Az egyik a My BMW okostelefonos applikáció töltéstámogató menüpontja, a másik a töltésre optimalizált elektromosjármű-navigáció, amely korábban hanyagolt piacokon is elérhető mostantól.
Ma nincs izgalmasabb BMW a nagyvilágban, mint a Debrecenben gyártandó iX3: