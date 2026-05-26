Az autógyártók jellemzően az alsó-középkategóriától felfelé kezdik alkalmazni a hálózatról tölthető (plug-in) hibrid hajtásláncokat, annál kisebb autóknál rendszerint beérik a hagyományos full hibridekkel (vagy az utóbbi időkben a mild hibridekkel). Ez logikus: a PHEV technológia lényege pont az, hogy városban, illetve rövid távokon ingázva tisztán elektromos üzemben közlekedhessünk, de ha messzebb utaznánk, a hagyományos hibridek takarékosságát élvezhessük.

4 fotó

Csakhogy Európában sokan vásárolnak az alsó-középkategóriánál kisebb autót elsődleges járműként – vegyük például a Dacia Sanderót, amely elvileg városi használatra méretezett, 4,09 méteres ferdehátú, mégis Európa legnagyobb számban eladott személyautója. A kontinensünkön igenis lehet tehát igény konnektoros hibrid szubkompakt modellekre – nem biztos, hogy jelentős ez az igény, de a BYD úgy döntött, élesben tesz kísérletet ennek kiderítésére.

A 4,16 méteres Dolphin G DM-i ezért a szegmensben elsőként hálózatról tölthető hibrid hajtásláncot kap – és pont emiatt azt is valószínűsítjük, hogy kizárólag Európában fogják forgalmazni. A pontos paraméterek még váratnak magukra, de annyit elárult a gyártó, hogy a teljes (azaz a feltöltött akkumulátorral és teli üzemanyagtartállyal együttesen megtehető) hatótávolság meghaladja az 1000 kilométert.

Logikus volna egyébként, ha a Dolphin G DM-i a hasonló méretű Atto II DM-i hajtásláncát kapná meg: a Szegeden gyártandó kis SUV másfél literes benzinmotort társít két villanymotorral és LFP akkumulátorral, a rendszerteljesítmény 212 LE, az átlagos üzemanyag-fogyasztás 5,1 l/100km.

A BYD Dolphin G DM-i premierjét júniusra ígéri a gyártó, ezzel párhuzamosan várhatóan az értékesítés is kezdetét veszi.