Összeütközött két kamion, két kisteherautó és egy személygépkocsi Kisigmánd térségében az M1-es autópályán – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A baleset az autópálya 85-ös kilométerénél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon történt. A sztráda érintett szakaszán forgalomkorlátozásra lehet számítani – hívták fel a figyelmet, jelezve: a műszaki mentést a komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók végzik.

Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset miatt a 85-ös kilométernél kiterelik a forgalmat a pályáról, és 4 kilométeres torlódás alakult ki.