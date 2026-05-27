A világ autórajongóinak jelentős százaléka döbbenten nézte a Ferrari első, teljesen elektromos típusának leleplezését. A formabontó, az eddigi hagyományokkal szinte minden téren szakító Luce sokak szerint nem egyszerűen megosztó a külső megjelenést tekintve, hanem egyenesen elbaltázott koncepció.

6 fotó

Mert minden Ferrari zsigerileg szép, az olasz tervezők, a Pininfarina, a Bertone stúdiók művészei még a radikális, közízlésen túlmutató álmaikat is csábító csomagolással tudták tálalni. – állítják a rajongók.

Pedig volt már rút Ferrari a történelemben, egy olyan fizimiskával rendelkező egyedi gép, ami nem engedi, hogy a Luce megkapja a valaha volt “legérdekesebb arcú” Ferrarinak járó címet.

Ez nem más mint a Ferrari Conciso, amit 1993-ban mutattak be a Frankfurti Autószalonon.

Az autó magán hordozza az 1990-es évek bohóságát, és akárcsak a Luce ez is fittyet hányt minden olyan stíluselemre, ami a Ferrarit akkoriban jellemezte. Ne feledjük, ezek az évek a Ferrari F40-ről szóltak, a szögletes, nyers, vad erőt megformáló gépről, ami maga volt a sebesség szobra, egy szárazföldi vadászgép, kompromisszum nélkül.

Mellette a Concisco legalább annyira furcsán hatott mint most a Luce egy 12Cilindri mellé állítva. Mégis, ha megismerjük a koncepciót összeáll a kép, és minden érthetővé válik. Talán így lesz a Luce esetén is?

A furcsa kialakítást talán földönkívüli kacsák ihlették, mindenesetre a lemezek alatt egy mezei 328 GTS lapult 3,2 literes V8-assal 270 lóerővel, és ez az első adalék ami a forma megértéséhez vezet.

A különleges gépnek nem volt ajtaja, se teteje, csupán egy csapott szélvédője, a minimalista versenysport ihlette beltér mellett. Tehát ezért is nézett ki furán, a tömegcsökkentés jegyében mindent kidobtak, amit ki lehetett dobni, az alumíniumból készült borítás mellett a sárvédő például egyszerű, könnyű műanyagból készül.

Így sikerült alig 900 kilogrammos tömeget összehozni (az eredeti Ferrari 328 GTS tömegét 360 kilogrammal csökkentették), ami radikálisan hatott a vezethetőségre. A 270 lóerő is elég ahhoz hogy maradandó élmény legyen a gép, százra durván 5 másodperc alatt tudott felgyorsulni és aki elég bátor volt, egészen 278 km/óráig űzhette a puritán konstrukciót.

Tehát a forma itt a célszerűség radikális eszköze: az egyszerű, lecsupaszított vezetési élményt akarták elérni egy Ferrari alapjain. Nincs félmegoldás, nincs kényeztető extra, tető helyett csupán két bukósisak jelenthet védelmet, amelyek külön üreget kaptak a beltérben.

Mivel a hétköznapi használathoz túl radikális volt egyetlen darab készül belőle az autóból. A projektet eredetileg egy német tervező Bernd Michala álmodta meg, akinek dizájstúdiója rajzolta meg a Conciso-t, de maranellóban, a Ferrarikat építő karosszériamesterek rakták össze a működő járművet.

Pont ezért kaphatott hivatalosan is Ferrari márkajelet a kormányra a különlegesség, ami mai napig működőképes, gyűjtők adják veszik, legutóbb 2017-ben cserélt gazdát 117 ezer euróért, vagyis 41 millió forintért.