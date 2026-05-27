Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2 százalékkal, 3,794 millióra nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban – áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára szerdán fölkerült jelentésben.

A négy hónapban 746 899 új akkumulátoros elektromos autót (BEV) regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük 19,7 százalék volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3 százaléknál.

Az EU négy legnagyobb piaca közül háromban erősen nőtt a BEV-autók regisztrációja: Olaszországban 73,1 százalékos, Franciaországban 48,2 százalékos, Németországban pedig 41,3 százalékos emelkedést jegyeztek föl. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény, 1,1 százalékos növekedést mértek.

A hibrid-elektromos (HEV) autók részesedése 35,3 százalékról 38,2 százalékra emelkedett. Eközben a benzinüzemű autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5 százalékról 22,5 százalékra esett vissza idén áprilisban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,6 százalékról 7,7 százalékra zsugorodott.

Az ACEA adatai szerint Magyarországon az idei első négy hónapban 48 ezer 291 új autót hoztak forgalomba, 10,5 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A BEV-autók eladása 48,4 százalékkal 4617-re nőtt. A benzinüzeműekből 9,1 százalékkal kevesebbet, 9652-öt, a dízelüzemű autókból 15,9 százalékkal kevesebbet, 4538-at regisztráltak. A hálózatról is tölthető, plug-in hibrid (PHEV) autók eladása 112,8 százalékkal 3703-ra ugrott, míg a hibrid-elektromos (HEV) autóké 13,3 százalékkal, 25 ezer 618-ra emelkedett.

A Volkswagen-csoport (beleértve egyebek között a Škodát, Audit, SEAT-ot, Porschét) eladásai az idei első négy hónapban az EU-ban 2,9 százalékkal nőttek, a Renault-é 7,4 százalékkal estek, a Stellantisé pedig 7,8 százalékkal emelkedtek.

A német luxusautó-gyártó, a BMW Csoport idei első négyhavi értékesítése 3,9 százalékkal nőtt, míg fő riválisa, a Mercedes-Benzé 3,8 százalékkal emelkedett.

A dél-koreai Hyundai Csoport autóeladásai 3,1 százalékkal, a japán Toyota Csoporté 2,5 százalékkal, az amerikai Ford Motoré pedig 18,4 százalékkal estek vissza a tavalyi első négy hónappal összevetve.

Az amerikai elektromosautó-gyártó Tesla autóeladásai az Európai Unióban január-áprilisban 61,7 százalékkal, 67 ezer 389-re emelkedett éves szinten. Eközben a kínai BYD eladásai 152,9 százalékkal, 71 ezer 863-ra nőttek.