Aki vasárnap reggel Ferihegy környékén figyelte az eget, különleges vendéget láthatott: Budapestre érkezett a Qatar Airways Bajnokok Ligája-festésű Boeing 777-es gépe, az A7-BED lajstromjelű tripla hetes. Most az is kiderült, miért nem korábban landolt a látványos különgép.

A gép ugyanis a budapesti BL-döntő után már a győztesnek kijáró apró, de annál fontosabb részlettel érkezett Magyarországra:

éjszaka, Dohában került fel az orrára a Paris Saint-Germain logója.

Így a légitársaság egy frissen aktualizált, PSG-s ünnepi gépet küldött a csapatért.

A Puskás Arénában rendezett döntőben a PSG legyőzte az Arsenalt, így megnyerte a Bajnokok Ligáját, szóval a katari gép már a friss bajnok arculatával indulhatott útnak. Az A7-BED Dohából érkezett Budapestre, majd innen vitte tovább a csapatot Párizsba.

A Qatar Airways szerepe nem véletlen: a légitársaság az UEFA Bajnokok Ligája hivatalos légiközlekedési partnere, emellett a PSG-hez is szoros szponzori kapcsolat fűzi. A budapesti döntő után így adta magát a látványos lezárás.

A repülő délután már Párizs felé vette az irányt, fedélzetén a friss BL-győztesekkel.

A Budapestre érkezett gép az A7-BED lajstromjelű Boeing 777-3DZER, vagyis a Qatar Airways számára gyártott 777-300ER. A típusnévben a „777-300ER” a hosszabb törzsű, megnövelt hatótávolságú változatot jelöli, a „DZ” pedig a Qatar Airways régi Boeing-vevőkódja volt.

A konkrét repülőgép 2014 őszén repült először, így már rutinos hosszú távú gépnek számít a katari légitársaság flottájában. Két General Electric GE90-115B hajtóműve van, ezek a világ legismertebb és legerősebb sugárhajtóművei közé tartoznak.

A 777-300ER méretei önmagukban is látványosak: közel 74 méter hosszú, a fesztávolsága majdnem 65 méter, vagyis egy ilyen gép már álló helyzetben is akkora, mint egy repülő hangárba gurított óriásplakát. Hatótávolsága nagyjából 13 600 kilométer, így a Doha–Budapest–Párizs útvonal inkább csak könnyed kiruccanásnak számít egy ilyen hosszú távú típusnak.

Az A7-BED fedélzetén 354 utasnak van hely: 42 ülés az üzleti osztályon, 312 pedig turistaosztályon található. A Qatar Airways 777-esei a légitársaság hosszú távú flottájának fontos darabjai, és rendszeresen repülnek interkontinentális útvonalakon.