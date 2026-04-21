A Roadpol (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) április 13-19. között Speed elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez csatlakozva a magyar rendőrség az ország egész területén sebességellenőrzést végzett.

Ennek keretében a rendőrök összesen 17 491 esetben intézkedtek sebességtúllépés miatt. Ebből 7399 alkalommal meg is állították a szabályszegőket: 7257 fővel szemben bírságot szabtak ki, és 142 sofőr ellen eljárást kezdeményeztek.

A többi 10 092 esetben leállítás nélküli ellenőrzés történt, itt az üzembentartók postai úton számíthatnak a bírságra.

Az egyhetes sebességellenőrzés keretében 24 órás Speedmarathont is tartott a rendőrség, ennek eredményeit már korábban közölték. A 24 órás akció teljes időtartama alatt összesen 392 503 járművet ellenőriztek, közülük 7391 sofőr lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet.